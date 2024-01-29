29 января 2024

Fox News: от Байдена потребовали дать Техасу право защищать свою границу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
От Джо Байдена требуют дать Техасу право защищать свою границу Фото:

Группа генеральных прокуроров 26 республиканских штатов направила письмо президенту США Джо Байдену с требованием дать Техасу право самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News. Ранее Верховный суд США разрешил представителям миграционной службы демонтировать заборы из колючей проволоки на границе с Мексикой, что привело к усилению в Техасе призывов о выходе из состава страны.

«Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу о поддержке Техаса, так как миллионы мигрантов, незаконно стремятся туда в рамках скоординированного нападения на границу — это вторжение. Штаты должны иметь возможность защищать себя», — передает телеканал.

Техас может выйти из состава Штатов из-за конфликта с администрацией Байдена, связанного с миграционной политикой. После того, как Верховный суд США разрешил миграционной службе демонтировать заборы на границе с Мексикой, в Техасе усилились призывы о выходе из состава страны.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа генеральных прокуроров 26 республиканских штатов направила письмо президенту США Джо Байдену с требованием дать Техасу право самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News. Ранее Верховный суд США разрешил представителям миграционной службы демонтировать заборы из колючей проволоки на границе с Мексикой, что привело к усилению в Техасе призывов о выходе из состава страны. «Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу о поддержке Техаса, так как миллионы мигрантов, незаконно стремятся туда в рамках скоординированного нападения на границу — это вторжение. Штаты должны иметь возможность защищать себя», — передает телеканал. Техас может выйти из состава Штатов из-за конфликта с администрацией Байдена, связанного с миграционной политикой. После того, как Верховный суд США разрешил миграционной службе демонтировать заборы на границе с Мексикой, в Техасе усилились призывы о выходе из состава страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...