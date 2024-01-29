Fox News: от Байдена потребовали дать Техасу право защищать свою границу

30 января 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

От Джо Байдена требуют дать Техасу право защищать свою границу Фото: Official White House / Cameron Smith Группа генеральных прокуроров 26 республиканских штатов направила письмо президенту США Джо Байдену с требованием дать Техасу право самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News. Ранее Верховный суд США разрешил представителям миграционной службы демонтировать заборы из колючей проволоки на границе с Мексикой, что привело к усилению в Техасе призывов о выходе из состава страны. «Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу о поддержке Техаса, так как миллионы мигрантов, незаконно стремятся туда в рамках скоординированного нападения на границу — это вторжение. Штаты должны иметь возможность защищать себя», — передает телеканал. Техас может выйти из состава Штатов из-за конфликта с администрацией Байдена, связанного с миграционной политикой. После того, как Верховный суд США разрешил миграционной службе демонтировать заборы на границе с Мексикой, в Техасе усилились призывы о выходе из состава страны.

Группа генеральных прокуроров 26 республиканских штатов направила письмо президенту США Джо Байдену с требованием дать Техасу право самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой. Об этом сообщил телеканал Fox News. Ранее Верховный суд США разрешил представителям миграционной службы демонтировать заборы из колючей проволоки на границе с Мексикой, что привело к усилению в Техасе призывов о выходе из состава страны. «Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу о поддержке Техаса, так как миллионы мигрантов, незаконно стремятся туда в рамках скоординированного нападения на границу — это вторжение. Штаты должны иметь возможность защищать себя», — передает телеканал. Техас может выйти из состава Штатов из-за конфликта с администрацией Байдена, связанного с миграционной политикой. После того, как Верховный суд США разрешил миграционной службе демонтировать заборы на границе с Мексикой, в Техасе усилились призывы о выходе из состава страны.