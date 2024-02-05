Ветеринар назвал самые подорожавшие процедуры для животных

Ветеринар Шеляков: вакцинация домашних животных стала в два раза дороже

05 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что с 5 февраля подорожают корма для животных Фото: Размик Закарян © URA.RU Вакцинация, обработка против паразитов и хирургические процедуры больше всего подорожали для животных. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, отметив, что вакцинация животных стала в два раза дороже. «Из ежегодных профилактических мероприятий самый ощутимый скачок в цене наблюдается при вакцинации: все вакцины подорожали как минимум в два раза. По прежним ценам вакцинация обходилась в 1800 — 2000 рублей», — заявил Михаил Шеляков в разговоре с изданием «Ридус». Он отметил, что владельцы животных стараются добыть импортные препараты. Также дороже стала стоить обработка питомца от паразитов. По словам эксперта, сильнее всего изменилась цена у самых эффективных средств. Также заметно подорожали и хирургические процедуры. Однако при этом не все врачи «задирают» цены на свои услуги, заметил Шеляков. Ранее российское подразделение компании Nestle сообщило, что с 5 февраля в России подорожает сухой и влажный корм. Цена изменится на 12%. Это связано с антироссийскими санкциями.

Вакцинация, обработка против паразитов и хирургические процедуры больше всего подорожали для животных. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, отметив, что вакцинация животных стала в два раза дороже. «Из ежегодных профилактических мероприятий самый ощутимый скачок в цене наблюдается при вакцинации: все вакцины подорожали как минимум в два раза. По прежним ценам вакцинация обходилась в 1800 — 2000 рублей», — заявил Михаил Шеляков в разговоре с изданием «Ридус». Он отметил, что владельцы животных стараются добыть импортные препараты. Также дороже стала стоить обработка питомца от паразитов. По словам эксперта, сильнее всего изменилась цена у самых эффективных средств. Также заметно подорожали и хирургические процедуры. Однако при этом не все врачи «задирают» цены на свои услуги, заметил Шеляков. Ранее российское подразделение компании Nestle сообщило, что с 5 февраля в России подорожает сухой и влажный корм. Цена изменится на 12%. Это связано с антироссийскими санкциями.