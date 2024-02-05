Ветеринар назвал самые подорожавшие процедуры для животных

Ветеринар Шеляков: вакцинация домашних животных стала в два раза дороже
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Ранее сообщалось, что с 5 февраля подорожают корма для животных Фото:

Вакцинация, обработка против паразитов и хирургические процедуры больше всего подорожали для животных. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, отметив, что вакцинация животных стала в два раза дороже.

«Из ежегодных профилактических мероприятий самый ощутимый скачок в цене наблюдается при вакцинации: все вакцины подорожали как минимум в два раза. По прежним ценам вакцинация обходилась в 1800 — 2000 рублей», — заявил Михаил Шеляков в разговоре с изданием «Ридус». Он отметил, что владельцы животных стараются добыть импортные препараты.

Также дороже стала стоить обработка питомца от паразитов. По словам эксперта, сильнее всего изменилась цена у самых эффективных средств.

Также заметно подорожали и хирургические процедуры. Однако при этом не все врачи «задирают» цены на свои услуги, заметил Шеляков.

Ранее российское подразделение компании Nestle сообщило, что с 5 февраля в России подорожает сухой и влажный корм. Цена изменится на 12%. Это связано с антироссийскими санкциями.

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Вакцинация, обработка против паразитов и хирургические процедуры больше всего подорожали для животных. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, отметив, что вакцинация животных стала в два раза дороже. «Из ежегодных профилактических мероприятий самый ощутимый скачок в цене наблюдается при вакцинации: все вакцины подорожали как минимум в два раза. По прежним ценам вакцинация обходилась в 1800 — 2000 рублей», — заявил Михаил Шеляков в разговоре с изданием «Ридус». Он отметил, что владельцы животных стараются добыть импортные препараты. Также дороже стала стоить обработка питомца от паразитов. По словам эксперта, сильнее всего изменилась цена у самых эффективных средств. Также заметно подорожали и хирургические процедуры. Однако при этом не все врачи «задирают» цены на свои услуги, заметил Шеляков. Ранее российское подразделение компании Nestle сообщило, что с 5 февраля в России подорожает сухой и влажный корм. Цена изменится на 12%. Это связано с антироссийскими санкциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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