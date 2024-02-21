Армия и оружие Доклад Стимсона: переданные ВСУ снаряды рискуют попасть на черный рынок 22 февраля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 + Западное оружие, которое поставляется на Украину, имеет длительный срок хранения Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переданные ВСУ артиллерийские боеприпасы могут попасть в руки преступных элементов. Об этом говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона. «Еще долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении», — говорится в документе. Там отметили, что западное оружие, которое поставляется на Украину, имеет длительный срок хранения. Запад намерен продолжить поддержку Украины. Так, США готовят для ВСУ ракеты ATACMS, Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на 1 млрд евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять особые системы вооружения Taurus, напоминает агентство DPA. По его словам, данное решение требует «тщательного взвешивания». Переданные ВСУ артиллерийские боеприпасы могут попасть в руки преступных элементов. Об этом говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона. «Еще долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении», — говорится в документе. Там отметили, что западное оружие, которое поставляется на Украину, имеет длительный срок хранения. Запад намерен продолжить поддержку Украины. Так, США готовят для ВСУ ракеты ATACMS, Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на 1 млрд евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять особые системы вооружения Taurus, напоминает агентство DPA. По его словам, данное решение требует «тщательного взвешивания». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям