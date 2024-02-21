21 февраля 2024

Доклад Стимсона: переданные ВСУ снаряды рискуют попасть на черный рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Западное оружие, которое поставляется на Украину, имеет длительный срок хранения Фото:
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Переданные ВСУ артиллерийские боеприпасы могут попасть в руки преступных элементов. Об этом говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона.

«Еще долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении», — говорится в документе. Там отметили, что западное оружие, которое поставляется на Украину, имеет длительный срок хранения.

Запад намерен продолжить поддержку Украины. Так, США готовят для ВСУ ракеты ATACMS, Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на 1 млрд евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять особые системы вооружения Taurus, напоминает агентство DPA. По его словам, данное решение требует «тщательного взвешивания».

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Переданные ВСУ артиллерийские боеприпасы могут попасть в руки преступных элементов. Об этом говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона. «Еще долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении», — говорится в документе. Там отметили, что западное оружие, которое поставляется на Украину, имеет длительный срок хранения. Запад намерен продолжить поддержку Украины. Так, США готовят для ВСУ ракеты ATACMS, Германия передаст Украине гаубицы, снаряды и системы ПВО на 1 млрд евро. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поставлять особые системы вооружения Taurus, напоминает агентство DPA. По его словам, данное решение требует «тщательного взвешивания».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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