Две украинские ракеты сбиты над Черным морем

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Средства ПВО уничтожили две авиационные управляемые ракеты Фото:

Две украинские ракеты сбиты над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.

Попытка террористической атаки была предотвращена 25 февраля около 19.00 по московскому времени, сообщает оборонное ведомство РФ. «Дежурные средств ПВО уничтожили две авиационные управляемые ракеты», — говорится в сообщении.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов намекнул на готовящиеся удары по Крымскому мосту. Это уже не первая словесная угроза со стороны Киева. В феврале командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа высказался, что Крымский мост «не простоит до конца года». Однако президент России Владимир Путин называл действия Украины бессмысленными, так как по мосту уже давно не перевозится военная техника.

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Две украинские ракеты сбиты над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России. Попытка террористической атаки была предотвращена 25 февраля около 19.00 по московскому времени, сообщает оборонное ведомство РФ. «Дежурные средств ПВО уничтожили две авиационные управляемые ракеты», — говорится в сообщении. Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов намекнул на готовящиеся удары по Крымскому мосту. Это уже не первая словесная угроза со стороны Киева. В феврале командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа высказался, что Крымский мост «не простоит до конца года». Однако президент России Владимир Путин называл действия Украины бессмысленными, так как по мосту уже давно не перевозится военная техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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