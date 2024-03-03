Зеленский: ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

04 марта 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Зеленский просит найти решение в ситуации на польской границе Фото: Официальный сайт президента Украины Ситуация на границе Украины с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие, вышла за пределы «экономики и морали». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Необходимо наконец-то найти решение в ситуации на польской границе. [Ситуация] уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Польше не нужно использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». Отношения между Украиной и Польшей обострились из-за блокировки польскими фермерами приграничных пунктов пропуска. Фермеры требуют отменить льготы для дальнобойщиков с Украины, предоставленные Евросоюзом после 24 февраля 2022 года. Они выступают против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции. В Польше фермеры ранее стали нападать на автомобили с украинскими номерами, об этом с своем telegram-канале сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков. Протестующие фермеры разбили стекла в автомобилях, которые «были закуплены в Европе украинскими волонтерами для нужд ВСУ», пишет RT.

Ситуация на границе Украины с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие, вышла за пределы «экономики и морали». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Необходимо наконец-то найти решение в ситуации на польской границе. [Ситуация] уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Польше не нужно использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе». Отношения между Украиной и Польшей обострились из-за блокировки польскими фермерами приграничных пунктов пропуска. Фермеры требуют отменить льготы для дальнобойщиков с Украины, предоставленные Евросоюзом после 24 февраля 2022 года. Они выступают против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции. В Польше фермеры ранее стали нападать на автомобили с украинскими номерами, об этом с своем telegram-канале сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков. Протестующие фермеры разбили стекла в автомобилях, которые «были закуплены в Европе украинскими волонтерами для нужд ВСУ», пишет RT.