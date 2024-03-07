Путин заявил, что его отговаривали от полета на Ту-160

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин не раз говорил, что не боится летать на самых разных самолетах Фото:

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным. Специалисты его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение.

Владимир Путин рассказал курсанткам о восторге от своего первого полета на Ту-160 в 2005 году, когда в воздухе он провел более пяти часов. «Последний же полет не планировался! Министр отговаривал! Говорил, еще не приняли на вооружение. А командир воздушного судна ко мне подошел и сказал: Владимир Владимирович, через два часа можем быть в воздухе», — рассказал глава государства о недавнем полете на Ту-160.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным. Специалисты его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение. Владимир Путин рассказал курсанткам о восторге от своего первого полета на Ту-160 в 2005 году, когда в воздухе он провел более пяти часов. «Последний же полет не планировался! Министр отговаривал! Говорил, еще не приняли на вооружение. А командир воздушного судна ко мне подошел и сказал: Владимир Владимирович, через два часа можем быть в воздухе», — рассказал глава государства о недавнем полете на Ту-160.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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