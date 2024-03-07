Путин заявил, что его отговаривали от полета на Ту-160

07 марта 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не раз говорил, что не боится летать на самых разных самолетах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным. Специалисты его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение. Владимир Путин рассказал курсанткам о восторге от своего первого полета на Ту-160 в 2005 году, когда в воздухе он провел более пяти часов. «Последний же полет не планировался! Министр отговаривал! Говорил, еще не приняли на вооружение. А командир воздушного судна ко мне подошел и сказал: Владимир Владимирович, через два часа можем быть в воздухе», — рассказал глава государства о недавнем полете на Ту-160.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентками Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на Ту-160М был незапланированным. Специалисты его отговаривали, так как самолет еще не принят на вооружение. Владимир Путин рассказал курсанткам о восторге от своего первого полета на Ту-160 в 2005 году, когда в воздухе он провел более пяти часов. «Последний же полет не планировался! Министр отговаривал! Говорил, еще не приняли на вооружение. А командир воздушного судна ко мне подошел и сказал: Владимир Владимирович, через два часа можем быть в воздухе», — рассказал глава государства о недавнем полете на Ту-160.