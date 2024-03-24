Стало известно о состоянии пострадавших из-за теракта в «Крокусе»

Минздрав: 12 пострадавших в «Крокусе» находятся в тяжелом состоянии

24 марта 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Стационарное лечение проходят 110 человек, заявили в Минздраве РФ Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Состояние 12 взрослых пациентов, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» остается крайне тяжелым. Также врачи оценивают состояние еще 33 пострадавших как тяжелое. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «На данный момент 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении министерства. Там добавили, что состояние 47 пациентов оценивается как средней степени тяжести, а 18 человек ожидают выписки под наблюдение врачей, так как их состояние легкое. Медики отмечают положительную динамику в состоянии пострадавших в целом. 38 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. По последним данным, 32 человека, пострадавшие в «Крокусе», были выписаны из стационаров в связи с улучшением их состояния. В настоящее время 110 человек проходят стационарное лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы и федеральных центрах, заключили в Минздраве. В результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта погибло 133 человека, еще 154 пострадало. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. Подробности об этом происшествии можно узнать из материала URA.RU. Более четырех тысяч жителей Москвы пришли в донорские центры 23 марта, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние 12 взрослых пациентов, пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» остается крайне тяжелым. Также врачи оценивают состояние еще 33 пострадавших как тяжелое. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «На данный момент 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое», — говорится в сообщении министерства. Там добавили, что состояние 47 пациентов оценивается как средней степени тяжести, а 18 человек ожидают выписки под наблюдение врачей, так как их состояние легкое. Медики отмечают положительную динамику в состоянии пострадавших в целом. 38 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. По последним данным, 32 человека, пострадавшие в «Крокусе», были выписаны из стационаров в связи с улучшением их состояния. В настоящее время 110 человек проходят стационарное лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы и федеральных центрах, заключили в Минздраве. В результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта погибло 133 человека, еще 154 пострадало. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. Подробности об этом происшествии можно узнать из материала URA.RU. Более четырех тысяч жителей Москвы пришли в донорские центры 23 марта, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте, передает «Национальная служба новостей».