В МО РФ рассказали о подвиге рядового, уничтожившего отряд ВСУ в одиночку

Минобороны РФ: рядовой Загиров в одиночку уничтожил до 10 солдат ВСУ

02 апреля 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Рядовой в одиночку уничтожил около десяти солдат ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российский рядовой Эдуард Загиров смог в одиночку уничтожить около десяти украинских солдат. О подвиге военного рассказали в Минобороны РФ. «Находясь в непосредственной близости от поселка, отделение Эдуарда попало под обстрел. <…> В ходе штурма рядовой Загиров лично уничтожил до 10 человек личного состава противника», — отмечается в сообщении военного ведомства. Отмечается, что благодаря действиям рядового российские солдаты смогли захватить украинский опорный пункт. Тот смог эффективно противостоять ВСУ, грамотно используя особенности местности. В начале марта один из российских бойцов также совершил подвиг, в одиночку уничтожив отделение украинских солдат. Он поражал позиции противника на расстоянии до километра. Российские солдаты продолжают занимать наиболее выгодные позиции на различных направлениях фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский рядовой Эдуард Загиров смог в одиночку уничтожить около десяти украинских солдат. О подвиге военного рассказали в Минобороны РФ. «Находясь в непосредственной близости от поселка, отделение Эдуарда попало под обстрел. <…> В ходе штурма рядовой Загиров лично уничтожил до 10 человек личного состава противника», — отмечается в сообщении военного ведомства. Отмечается, что благодаря действиям рядового российские солдаты смогли захватить украинский опорный пункт. Тот смог эффективно противостоять ВСУ, грамотно используя особенности местности. В начале марта один из российских бойцов также совершил подвиг, в одиночку уничтожив отделение украинских солдат. Он поражал позиции противника на расстоянии до километра. Российские солдаты продолжают занимать наиболее выгодные позиции на различных направлениях фронта.