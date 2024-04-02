В МО РФ рассказали о подвиге рядового, уничтожившего отряд ВСУ в одиночку

Российский рядовой Эдуард Загиров смог в одиночку уничтожить около десяти украинских солдат. О подвиге военного рассказали в Минобороны РФ.
«Находясь в непосредственной близости от поселка, отделение Эдуарда попало под обстрел. <…> В ходе штурма рядовой Загиров лично уничтожил до 10 человек личного состава противника», — отмечается в сообщении военного ведомства. Отмечается, что благодаря действиям рядового российские солдаты смогли захватить украинский опорный пункт. Тот смог эффективно противостоять ВСУ, грамотно используя особенности местности.
В начале марта один из российских бойцов также совершил подвиг, в одиночку уничтожив отделение украинских солдат. Он поражал позиции противника на расстоянии до километра. Российские солдаты продолжают занимать наиболее выгодные позиции на различных направлениях фронта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.