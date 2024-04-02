В МО РФ рассказали о подвиге рядового, уничтожившего отряд ВСУ в одиночку

Минобороны РФ: рядовой Загиров в одиночку уничтожил до 10 солдат ВСУ
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Рядовой в одиночку уничтожил около десяти солдат ВСУ Фото:

Российский рядовой Эдуард Загиров смог в одиночку уничтожить около десяти украинских солдат. О подвиге военного рассказали в Минобороны РФ.

«Находясь в непосредственной близости от поселка, отделение Эдуарда попало под обстрел. <…> В ходе штурма рядовой Загиров лично уничтожил до 10 человек личного состава противника», — отмечается в сообщении военного ведомства. Отмечается, что благодаря действиям рядового российские солдаты смогли захватить украинский опорный пункт. Тот смог эффективно противостоять ВСУ, грамотно используя особенности местности.

В начале марта один из российских бойцов также совершил подвиг, в одиночку уничтожив отделение украинских солдат. Он поражал позиции противника на расстоянии до километра. Российские солдаты продолжают занимать наиболее выгодные позиции на различных направлениях фронта.

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Российский рядовой Эдуард Загиров смог в одиночку уничтожить около десяти украинских солдат. О подвиге военного рассказали в Минобороны РФ. «Находясь в непосредственной близости от поселка, отделение Эдуарда попало под обстрел. <…> В ходе штурма рядовой Загиров лично уничтожил до 10 человек личного состава противника», — отмечается в сообщении военного ведомства. Отмечается, что благодаря действиям рядового российские солдаты смогли захватить украинский опорный пункт. Тот смог эффективно противостоять ВСУ, грамотно используя особенности местности. В начале марта один из российских бойцов также совершил подвиг, в одиночку уничтожив отделение украинских солдат. Он поражал позиции противника на расстоянии до километра. Российские солдаты продолжают занимать наиболее выгодные позиции на различных направлениях фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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