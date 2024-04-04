04 апреля 2024

РБК: в машине племянника сенатора Геремеева нашли неразрешенное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС обнаружили автоматы, пистолеты и патроны
Сотрудники ДПС обнаружили автоматы, пистолеты и патроны Фото:

В Москве сотрудники полиции при досмотре автомобиля племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы нашли огнестрельное оружие и патроны к нему без необходимых документов. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Иса Геремеев был за рулем автомобиля Mercedes-Benz S650. В багажнике мишины обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием: семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию», — пояснили собеседники РБК.

Автомобиль племянника сенатора Геремеева остановили на западе столицы 4 апреля. Инцидент произошел на Боровском шоссе. По данному факту проводится проверка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.

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В Москве сотрудники полиции при досмотре автомобиля племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы нашли огнестрельное оружие и патроны к нему без необходимых документов. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Иса Геремеев был за рулем автомобиля Mercedes-Benz S650. В багажнике мишины обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием: семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию», — пояснили собеседники РБК. Автомобиль племянника сенатора Геремеева остановили на западе столицы 4 апреля. Инцидент произошел на Боровском шоссе. По данному факту проводится проверка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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