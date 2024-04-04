РБК: в машине племянника сенатора Геремеева нашли неразрешенное оружие

05 апреля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС обнаружили автоматы, пистолеты и патроны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве сотрудники полиции при досмотре автомобиля племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы нашли огнестрельное оружие и патроны к нему без необходимых документов. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Иса Геремеев был за рулем автомобиля Mercedes-Benz S650. В багажнике мишины обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием: семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию», — пояснили собеседники РБК. Автомобиль племянника сенатора Геремеева остановили на западе столицы 4 апреля. Инцидент произошел на Боровском шоссе. По данному факту проводится проверка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сотрудники полиции при досмотре автомобиля племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы нашли огнестрельное оружие и патроны к нему без необходимых документов. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Иса Геремеев был за рулем автомобиля Mercedes-Benz S650. В багажнике мишины обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием: семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию», — пояснили собеседники РБК. Автомобиль племянника сенатора Геремеева остановили на западе столицы 4 апреля. Инцидент произошел на Боровском шоссе. По данному факту проводится проверка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.