РБК: в машине племянника сенатора Геремеева нашли неразрешенное оружие

В Москве сотрудники полиции при досмотре автомобиля племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы нашли огнестрельное оружие и патроны к нему без необходимых документов. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Иса Геремеев был за рулем автомобиля Mercedes-Benz S650. В багажнике мишины обнаружили предметы, конструктивно схожие с оружием: семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию», — пояснили собеседники РБК.
Автомобиль племянника сенатора Геремеева остановили на западе столицы 4 апреля. Инцидент произошел на Боровском шоссе. По данному факту проводится проверка.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.
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