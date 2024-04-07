В РФ установили исторический рекорд по продаже электрокаров за месяц

08 апреля 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Доля электрокаров на российском рынке продолжает уверено расти, говорят эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России в марте 2024 года было продано 2499 новых электрокаров, что стало самым высоким показателем за всю историю страны. Об этом рассказали эксперты агентства «Автостат». «По итогам марта 2024 года в России было реализовано 2 499 новых электрокаров. Это самый высокий показатель в истории нашей страны. Напомним, что предыдущий рекорд продаж машин на электротяге был поставлен в декабре прошлого года (1922 шт.)», — сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе онлайн-эфира. Всего в России за первый квартал 2024 года было продано 5 889 новых электромобилей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой остается Zeekr. В марте продали 1 216 таких автомобилей, почти около половины (48,7%). На втором месте находится Volkswagen. Правда отставание достаточно большое — 269 штук. Третью позицию занимает Tesla — 152 автомобиля было продано за первый квартал года. Доля электрокаров на российском рынке продолжает расти, отмечают эксперты агентства. В марте она достигла 1,7% от всех проданных новых легковых машин. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял один процент. Россияне ранее перечислили причины, которые удерживают их от покупки электромобиля и отказа от обычного автомобиля. 41% респондентов ответили, что не могут позволить себе такой автомобиль из-за его стоимости. Еще 26% россиян отметили нехватку инфраструктуры для электромобилей, а 25% пожаловались на необходимость часто заряжать автомобиль, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в марте 2024 года было продано 2499 новых электрокаров, что стало самым высоким показателем за всю историю страны. Об этом рассказали эксперты агентства «Автостат». «По итогам марта 2024 года в России было реализовано 2 499 новых электрокаров. Это самый высокий показатель в истории нашей страны. Напомним, что предыдущий рекорд продаж машин на электротяге был поставлен в декабре прошлого года (1922 шт.)», — сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе онлайн-эфира. Всего в России за первый квартал 2024 года было продано 5 889 новых электромобилей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой остается Zeekr. В марте продали 1 216 таких автомобилей, почти около половины (48,7%). На втором месте находится Volkswagen. Правда отставание достаточно большое — 269 штук. Третью позицию занимает Tesla — 152 автомобиля было продано за первый квартал года. Доля электрокаров на российском рынке продолжает расти, отмечают эксперты агентства. В марте она достигла 1,7% от всех проданных новых легковых машин. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял один процент. Россияне ранее перечислили причины, которые удерживают их от покупки электромобиля и отказа от обычного автомобиля. 41% респондентов ответили, что не могут позволить себе такой автомобиль из-за его стоимости. Еще 26% россиян отметили нехватку инфраструктуры для электромобилей, а 25% пожаловались на необходимость часто заряжать автомобиль, пишет RT.