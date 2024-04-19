МВД хочет обязать банки предоставлять данные о переводах в течение 24 часов

Банки и кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять полиции данные о переводах цифровых и электронных средств. Об этом сообщили в МВД России.
«МВД РФ подготовило проект, по которому кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять данные полиции о переводе электронных средств», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию от ведомства. Согласно проекту, банки будут обязаны предоставлять необходимую информацию в рамках реализации статьи 115.2 УПК РФ не позднее трех рабочих дней с момента получения запроса или в более короткий срок, если он указан в запросе правоохранительных органов.
В случае технической возможности запросы будут отправляться в электронном виде через систему электронного документооборота, и кредитные организации должны будут исполнить их в течение 24 часов с момента поступления. Это поможет ускорить процесса расследования преступлений и повысит эффективность работы правоохранительных органов.
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