МВД хочет обязать банки предоставлять данные о переводах в течение 24 часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, платежная система, банковская карта, купюра, карта, банкнота, деньги, наличные, зп
МВД РФ подготовило законопроект о предоставлении данных о личных переводах граждан Фото:

Банки и кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять полиции данные о переводах цифровых и электронных средств. Об этом сообщили в МВД России.

«МВД РФ подготовило проект, по которому кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять данные полиции о переводе электронных средств», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию от ведомства. Согласно проекту, банки будут обязаны предоставлять необходимую информацию в рамках реализации статьи 115.2 УПК РФ не позднее трех рабочих дней с момента получения запроса или в более короткий срок, если он указан в запросе правоохранительных органов.

В случае технической возможности запросы будут отправляться в электронном виде через систему электронного документооборота, и кредитные организации должны будут исполнить их в течение 24 часов с момента поступления. Это поможет ускорить процесса расследования преступлений и повысит эффективность работы правоохранительных органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банки и кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять полиции данные о переводах цифровых и электронных средств. Об этом сообщили в МВД России. «МВД РФ подготовило проект, по которому кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять данные полиции о переводе электронных средств», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию от ведомства. Согласно проекту, банки будут обязаны предоставлять необходимую информацию в рамках реализации статьи 115.2 УПК РФ не позднее трех рабочих дней с момента получения запроса или в более короткий срок, если он указан в запросе правоохранительных органов. В случае технической возможности запросы будут отправляться в электронном виде через систему электронного документооборота, и кредитные организации должны будут исполнить их в течение 24 часов с момента поступления. Это поможет ускорить процесса расследования преступлений и повысит эффективность работы правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...