МВД хочет обязать банки предоставлять данные о переводах в течение 24 часов

19 апреля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

МВД РФ подготовило законопроект о предоставлении данных о личных переводах граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки и кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять полиции данные о переводах цифровых и электронных средств. Об этом сообщили в МВД России. «МВД РФ подготовило проект, по которому кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять данные полиции о переводе электронных средств», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию от ведомства. Согласно проекту, банки будут обязаны предоставлять необходимую информацию в рамках реализации статьи 115.2 УПК РФ не позднее трех рабочих дней с момента получения запроса или в более короткий срок, если он указан в запросе правоохранительных органов. В случае технической возможности запросы будут отправляться в электронном виде через систему электронного документооборота, и кредитные организации должны будут исполнить их в течение 24 часов с момента поступления. Это поможет ускорить процесса расследования преступлений и повысит эффективность работы правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банки и кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять полиции данные о переводах цифровых и электронных средств. Об этом сообщили в МВД России. «МВД РФ подготовило проект, по которому кредитные организации могут обязать за 24 часа предоставлять данные полиции о переводе электронных средств», — сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию от ведомства. Согласно проекту, банки будут обязаны предоставлять необходимую информацию в рамках реализации статьи 115.2 УПК РФ не позднее трех рабочих дней с момента получения запроса или в более короткий срок, если он указан в запросе правоохранительных органов. В случае технической возможности запросы будут отправляться в электронном виде через систему электронного документооборота, и кредитные организации должны будут исполнить их в течение 24 часов с момента поступления. Это поможет ускорить процесса расследования преступлений и повысит эффективность работы правоохранительных органов.