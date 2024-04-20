Происшествия ДТП МВД: 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье. Фото 20 апреля 2024 в 21:48 Размер текста - 17 + На трассе в Московской области произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Щелковском районе Московской области на автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает подмосковная полиция. «В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», — передает telegram-канал полиции региона. Отмечается, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между машинами. На данный момент Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято решение. Обновлено в 22:40 Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15. Об этом сообщается в telegram-канале подмосковной прокуратуры. Фото: telegram-канал «Подмосковная полиция» https://t.me/gumvd50/2885 Фото: telegram-канал «Подмосковная полиция» https://t.me/gumvd50/2885 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Щелковском районе Московской области на автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает подмосковная полиция. «В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», — передает telegram-канал полиции региона. Отмечается, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между машинами. На данный момент Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято решение. Обновлено в 22:40 Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15. Об этом сообщается в telegram-канале подмосковной прокуратуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям