В Щелковском районе Московской области на автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает подмосковная полиция.
«В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», — передает telegram-канал полиции региона. Отмечается, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между машинами.
На данный момент Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято решение.
Обновлено в 22:40
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15. Об этом сообщается в telegram-канале подмосковной прокуратуры.
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В Щелковском районе Московской области на автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает подмосковная полиция. «В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», — передает telegram-канал полиции региона. Отмечается, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между машинами. На данный момент Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято решение. Обновлено в 22:40 Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15. Об этом сообщается в telegram-канале подмосковной прокуратуры.