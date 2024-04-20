МВД: 10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
На трассе в Московской области произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля Фото:

В Щелковском районе Московской области на автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает подмосковная полиция.

«В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», — передает telegram-канал полиции региона. Отмечается, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между машинами.

На данный момент Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято решение.

Обновлено в 22:40

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15. Об этом сообщается в telegram-канале подмосковной прокуратуры.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Щелковском районе Московской области на автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП, в результате которого пострадали 10 человек. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный микроавтобус. Об этом сообщает подмосковная полиция. «В результате ДТП 10 человек получили телесные повреждения», — передает telegram-канал полиции региона. Отмечается, что причиной ДТП могло стать несоблюдение дистанции между машинами. На данный момент Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято решение. Обновлено в 22:40 Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15. Об этом сообщается в telegram-канале подмосковной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...