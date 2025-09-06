Колледж на Украине отказался выдать аттестат переехавшему в РФ блогеру Бабичу

Украинский торгово-экономический колледж Кривого Рога отказался выдать аттестат блогеру Артуру Бабичу для поступления в московский вуз. По данным telegram-каналов, в колледже заявили, что «лучше сжечь документы», чем позволить Бабичу учиться в России.
«Украинский колледж подгадил блогеру Артуру Бабичу и не отдал аттестат для поступления в московский вуз — мол, лучше сжечь документы, чем позволить учиться в России», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника, отказ связан с тем, что Бабич после окончания школы на Украине уехал в Москву, где сейчас собирается поступить в вуз и получить российское гражданство.
Бабич с 2018 года живет в России, где строит карьеру блогера. После начала конфликта на Украине он переехал в США. В Америке Бабич столкнулся с проблемами в общении и финансовыми трудностями. Впоследствии он пытался обустроить свою жизнь в Армении, однако и этот опыт оказался неудачным.
После этого он принял решение вернуться в Россию, так как видит здесь больше возможностей для развития своего творчества и создания контента. На получение гражданства РФ блогер подал документы еще в марте этого года. Такое решение Бабич принял из-за больших возможностей для развития контента. До этого он долгое время жил в Америке. Сейчас он планировал поступить в Российский технологический университет, но из-за отсутствия аттестата вынужден отложить обучение минимум на год и дождаться получения
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.