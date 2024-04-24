Задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова

24 апреля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Сумма взятки устанавливается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о получении взятки. «Светлана Стригункова задержана в Москве по подозрению в получении взятки», — передает информацию источника ТАСС. Сумма взятки устанавливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о получении взятки. «Светлана Стригункова задержана в Москве по подозрению в получении взятки», — передает информацию источника ТАСС. Сумма взятки устанавливается.