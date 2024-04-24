Задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова

Сумма взятки устанавливается
В Москве сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о получении взятки.
«Светлана Стригункова задержана в Москве по подозрению в получении взятки», — передает информацию источника ТАСС. Сумма взятки устанавливается.
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