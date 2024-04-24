Задержана бывший первый зампред правительства Подмосковья Стригункова

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Клипарт. Сургут, наказание, преступление, наручники
Сумма взятки устанавливается Фото:

В Москве сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о получении взятки.

«Светлана Стригункова задержана в Москве по подозрению в получении взятки», — передает информацию источника ТАСС. Сумма взятки устанавливается.

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В Москве сотрудники полиции задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о получении взятки. «Светлана Стригункова задержана в Москве по подозрению в получении взятки», — передает информацию источника ТАСС. Сумма взятки устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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