Бывшего зампреда правительства Подмосковья Стригункову обвинили во взятке

25 апреля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Стригункову подозревают в получении взятки в размере 150 млн рублей, сообщает «Коммерсант» Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшему первому зампреда подмосковного правительства Светлане Стригунковой предъявили обвинения в получении взятки в размере 123 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в суде. Решение о ее аресте будет принято в четверг. «Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение», — передает РИА Новости. Ранее агентство, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило, что уголовное дело в отношении экс-чиновницы может быть связано с контрактами по ремонту больниц в Подмосковье. По данным издания «Коммерсант», о взятке следствие узнало от бывшего замминистра здравоохранения области Александра Захарова. Его ранее арестовал районный суд Москвы по обвинению в коррупции. Стригунковой же предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», передает издание. Чиновницу задержали вечером 24 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему первому зампреда подмосковного правительства Светлане Стригунковой предъявили обвинения в получении взятки в размере 123 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в суде. Решение о ее аресте будет принято в четверг. «Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение», — передает РИА Новости. Ранее агентство, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило, что уголовное дело в отношении экс-чиновницы может быть связано с контрактами по ремонту больниц в Подмосковье. По данным издания «Коммерсант», о взятке следствие узнало от бывшего замминистра здравоохранения области Александра Захарова. Его ранее арестовал районный суд Москвы по обвинению в коррупции. Стригунковой же предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», передает издание. Чиновницу задержали вечером 24 апреля.