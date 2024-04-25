Бывшего зампреда правительства Подмосковья Стригункову обвинили во взятке

Бывшему первому зампреда подмосковного правительства Светлане Стригунковой предъявили обвинения в получении взятки в размере 123 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в суде. Решение о ее аресте будет принято в четверг.
«Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение», — передает РИА Новости. Ранее агентство, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило, что уголовное дело в отношении экс-чиновницы может быть связано с контрактами по ремонту больниц в Подмосковье.
По данным издания «Коммерсант», о взятке следствие узнало от бывшего замминистра здравоохранения области Александра Захарова. Его ранее арестовал районный суд Москвы по обвинению в коррупции. Стригунковой же предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», передает издание. Чиновницу задержали вечером 24 апреля.
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