Бывшего зампреда правительства Подмосковья Стригункову обвинили во взятке

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Стригункову подозревают в получении взятки в размере 150 млн рублей, сообщает «Коммерсант» Фото:

Бывшему первому зампреда подмосковного правительства Светлане Стригунковой предъявили обвинения в получении взятки в размере 123 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в суде. Решение о ее аресте будет принято в четверг.

«Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение», — передает РИА Новости. Ранее агентство, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило, что уголовное дело в отношении экс-чиновницы может быть связано с контрактами по ремонту больниц в Подмосковье.

По данным издания «Коммерсант», о взятке следствие узнало от бывшего замминистра здравоохранения области Александра Захарова. Его ранее арестовал районный суд Москвы по обвинению в коррупции. Стригунковой же предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», передает издание. Чиновницу задержали вечером 24 апреля.

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Бывшему первому зампреда подмосковного правительства Светлане Стригунковой предъявили обвинения в получении взятки в размере 123 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в суде. Решение о ее аресте будет принято в четверг. «Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение», — передает РИА Новости. Ранее агентство, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило, что уголовное дело в отношении экс-чиновницы может быть связано с контрактами по ремонту больниц в Подмосковье. По данным издания «Коммерсант», о взятке следствие узнало от бывшего замминистра здравоохранения области Александра Захарова. Его ранее арестовал районный суд Москвы по обвинению в коррупции. Стригунковой же предъявили обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», передает издание. Чиновницу задержали вечером 24 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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