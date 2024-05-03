МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Александр Шлапак объявлен в России в розыск за спонсирование боевиков Украины для операции в Донбассе Фото:

В розыск объявлен бывший министр финансов Украины Александр Шлапак и экс-глава Национального банка Украины Степан Кубив. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. Ранее им предъявили заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

«Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Также карточка заведена и на Кубива.

В январе Следственный комитет России предъявил заочные обвинения Кубиву и Шлапаку. Там отметили, что они финансировали антитеррористическую операцию, согласно украинской трактовке, в Донбассе, передает RT. Они помогали украинским боевикам обстреливать мирные города ДНР и ЛНР. По данным СК, погибли более 900 человек.

До этого в розыск были объявлены депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк, бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Против них возбуждены новые уголовные дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В розыск объявлен бывший министр финансов Украины Александр Шлапак и экс-глава Национального банка Украины Степан Кубив. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. Ранее им предъявили заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе. «Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Также карточка заведена и на Кубива. В январе Следственный комитет России предъявил заочные обвинения Кубиву и Шлапаку. Там отметили, что они финансировали антитеррористическую операцию, согласно украинской трактовке, в Донбассе, передает RT. Они помогали украинским боевикам обстреливать мирные города ДНР и ЛНР. По данным СК, погибли более 900 человек. До этого в розыск были объявлены депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк, бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Против них возбуждены новые уголовные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...