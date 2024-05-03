МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины

В розыск объявлен бывший министр финансов Украины Александр Шлапак и экс-глава Национального банка Украины Степан Кубив. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. Ранее им предъявили заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
«Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Также карточка заведена и на Кубива.
В январе Следственный комитет России предъявил заочные обвинения Кубиву и Шлапаку. Там отметили, что они финансировали антитеррористическую операцию, согласно украинской трактовке, в Донбассе, передает RT. Они помогали украинским боевикам обстреливать мирные города ДНР и ЛНР. По данным СК, погибли более 900 человек.
До этого в розыск были объявлены депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк, бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Против них возбуждены новые уголовные дела.
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