В мире Украина МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины 03 мая 2024 в 08:12 Размер текста - 17 + Александр Шлапак объявлен в России в розыск за спонсирование боевиков Украины для операции в Донбассе Фото: Александр Максименко/РИА Новости В розыск объявлен бывший министр финансов Украины Александр Шлапак и экс-глава Национального банка Украины Степан Кубив. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. Ранее им предъявили заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе. «Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Также карточка заведена и на Кубива. В январе Следственный комитет России предъявил заочные обвинения Кубиву и Шлапаку. Там отметили, что они финансировали антитеррористическую операцию, согласно украинской трактовке, в Донбассе, передает RT. Они помогали украинским боевикам обстреливать мирные города ДНР и ЛНР. По данным СК, погибли более 900 человек. До этого в розыск были объявлены депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк, бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Против них возбуждены новые уголовные дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В розыск объявлен бывший министр финансов Украины Александр Шлапак и экс-глава Национального банка Украины Степан Кубив. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. Ранее им предъявили заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе. «Шлапак Александр Витальевич. Дата рождения: 01.01.1960. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Также карточка заведена и на Кубива. В январе Следственный комитет России предъявил заочные обвинения Кубиву и Шлапаку. Там отметили, что они финансировали антитеррористическую операцию, согласно украинской трактовке, в Донбассе, передает RT. Они помогали украинским боевикам обстреливать мирные города ДНР и ЛНР. По данным СК, погибли более 900 человек. До этого в розыск были объявлены депутаты Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и Владимир Парасюк, бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема. Против них возбуждены новые уголовные дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям