В Турции заговорили о диверсии, из-за которой рухнул вертолет Раиси

Турецкий политик Перинчек допустил гибель Раиси из-за диверсии

22 мая 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Неудивительно, если гибель Раиси окажется диверсией, считает Догу Перинчек Фото: Официальный сайт Государственной Думы новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Не стоит удивляться, если причины авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, окажется диверсией. Такое мнение высказал лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек. «Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство», — сказал Перинчек, его слова приводит газета Aydinlik. Он добавил, что думает так, поскольку иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма. Политик отметил, что тот факт, что это был несчастный случай, является прискорбной ситуацией для иранского государства. Он подчеркнул необходимость извлечь уроки из этой трагедии в плане защиты и охраны лидеров. Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Позже выяснилось, что все, кто были на борту — погибли. URA.RU писало о хронологии событий трагедии — в материале. Ранее турецкое издание Hurriyet уже отмечало, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана могла оказаться спланированной. В настоящий момент в Иране проходит религиозная борьба за власть, отмечали журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не стоит удивляться, если причины авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, окажется диверсией. Такое мнение высказал лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек. «Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство», — сказал Перинчек, его слова приводит газета Aydinlik. Он добавил, что думает так, поскольку иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма. Политик отметил, что тот факт, что это был несчастный случай, является прискорбной ситуацией для иранского государства. Он подчеркнул необходимость извлечь уроки из этой трагедии в плане защиты и охраны лидеров. Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Позже выяснилось, что все, кто были на борту — погибли. URA.RU писало о хронологии событий трагедии — в материале. Ранее турецкое издание Hurriyet уже отмечало, что гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана могла оказаться спланированной. В настоящий момент в Иране проходит религиозная борьба за власть, отмечали журналисты.