Столетний Герой России после встречи с Путиным станцевал лезгинку. Видео

31 мая 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Ибрагим-Паша Садыков был награжден Звездой Героя России 30 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Герой России, столетний Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ. «Столетний Ибрагим-Паша Садыков, в четверг награжденный в Москве звездой Героя, вернулся в Дагестан. Ветеран передал землякам привет от Путина и станцевал лезгинку», — сообщает РИА Новости. Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Звездой Героя России 30 мая. На церемонии Ибрагим-Паша Садыков попросился в зону спецоперации, его не берут из-за ограничения по возрасту — 60 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой России, столетний Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ. «Столетний Ибрагим-Паша Садыков, в четверг награжденный в Москве звездой Героя, вернулся в Дагестан. Ветеран передал землякам привет от Путина и станцевал лезгинку», — сообщает РИА Новости. Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Звездой Героя России 30 мая. На церемонии Ибрагим-Паша Садыков попросился в зону спецоперации, его не берут из-за ограничения по возрасту — 60 лет.