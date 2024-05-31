Ибрагим-Паша Садыков был награжден Звездой Героя России 30 мая
Герой России, столетний Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ.
«Столетний Ибрагим-Паша Садыков, в четверг награжденный в Москве звездой Героя, вернулся в Дагестан. Ветеран передал землякам привет от Путина и станцевал лезгинку», — сообщает РИА Новости.
Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Звездой Героя России 30 мая. На церемонии Ибрагим-Паша Садыков попросился в зону спецоперации, его не берут из-за ограничения по возрасту — 60 лет.
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