Столетний Герой России после встречи с Путиным станцевал лезгинку. Видео

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Ибрагим-Паша Садыков был награжден Звездой Героя России 30 мая Фото:

Герой России, столетний Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ.

«Столетний Ибрагим-Паша Садыков, в четверг награжденный в Москве звездой Героя, вернулся в Дагестан. Ветеран передал землякам привет от Путина и станцевал лезгинку», — сообщает РИА Новости.

Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Звездой Героя России 30 мая. На церемонии Ибрагим-Паша Садыков попросился в зону спецоперации, его не берут из-за ограничения по возрасту — 60 лет.

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Герой России, столетний Ибрагим-Паша Садыков станцевал лезгинку после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ. «Столетний Ибрагим-Паша Садыков, в четверг награжденный в Москве звездой Героя, вернулся в Дагестан. Ветеран передал землякам привет от Путина и станцевал лезгинку», — сообщает РИА Новости. Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны Звездой Героя России 30 мая. На церемонии Ибрагим-Паша Садыков попросился в зону спецоперации, его не берут из-за ограничения по возрасту — 60 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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