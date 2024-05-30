Столетний ветеран ВОВ попросил отправить его на СВО

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Ветеран Великой отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков выразил желание поехать на СВО
Ветеран Великой отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков выразил желание поехать на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков выразил желание поехать на СВО. Президент России Владимир Путин 30 мая присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, продемонстрированные в годы войны.

«Уважаемый президент! Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я все еще молодой. Я написал письмо Министру обороны РФ. Я был автоматчиком с 1941 по 1945 годы, участвовал на фронтах. Направьте меня на Украину, чтобы защищать Россию», — заявил Садыков на награждении. Трансляцию церемонии вел телеканал «Россия 24». Ветеран рассказал, что министр обороны направил его заявление махачкалинскому комиссару, и тот, в свою очередь, ответил ему, что возрастной предел для приема на спецоперацию составляет до 60 лет.

Владимир Путин 30 мая наградил несколько бывших членов правительства и других высокопоставленных деятелей. Церемония награждения состоялась в Кремле, где также были вручены награды Героев России.

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Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков выразил желание поехать на СВО. Президент России Владимир Путин 30 мая присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, продемонстрированные в годы войны. «Уважаемый президент! Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я все еще молодой. Я написал письмо Министру обороны РФ. Я был автоматчиком с 1941 по 1945 годы, участвовал на фронтах. Направьте меня на Украину, чтобы защищать Россию», — заявил Садыков на награждении. Трансляцию церемонии вел телеканал «Россия 24». Ветеран рассказал, что министр обороны направил его заявление махачкалинскому комиссару, и тот, в свою очередь, ответил ему, что возрастной предел для приема на спецоперацию составляет до 60 лет. Владимир Путин 30 мая наградил несколько бывших членов правительства и других высокопоставленных деятелей. Церемония награждения состоялась в Кремле, где также были вручены награды Героев России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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