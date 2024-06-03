Комбат ВСУ Федоренко призвал сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
По мнению Юрия Федоренко, женщины нужны на украинском фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Всех женщин на Украине надо сделать военнообязанными с совершеннолетия наравне с мужчинами. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко.

«Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», — заявил Юрий Федоренко. Его слова прозвучали в эфире украинского youtube-канала «Армия ТВ».

Он также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет. По его мнению, к этому моменту у каждого украинца уже будет военно-учетная специальность. Сейчас нижняя планка возраста по мобилизации находится на уровне в 25 лет.

Однако на Украине многие женщины вынуждены работать на заводах — мужчины ушли на фронт. Так произошло с крупнейшим меткомбинатом «АрселорМиттал Кривой Рог». Глава предприятия отмечал, что он вынужден принимать на работу женщин, однако рабочей силы все равно не хватает. Стоит вопрос о закрытии предприятия.

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Всех женщин на Украине надо сделать военнообязанными с совершеннолетия наравне с мужчинами. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. «Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», — заявил Юрий Федоренко. Его слова прозвучали в эфире украинского youtube-канала «Армия ТВ». Он также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет. По его мнению, к этому моменту у каждого украинца уже будет военно-учетная специальность. Сейчас нижняя планка возраста по мобилизации находится на уровне в 25 лет. Однако на Украине многие женщины вынуждены работать на заводах — мужчины ушли на фронт. Так произошло с крупнейшим меткомбинатом «АрселорМиттал Кривой Рог». Глава предприятия отмечал, что он вынужден принимать на работу женщин, однако рабочей силы все равно не хватает. Стоит вопрос о закрытии предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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