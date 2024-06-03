Комбат ВСУ Федоренко призвал сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет

03 июня 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

По мнению Юрия Федоренко, женщины нужны на украинском фронте Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Всех женщин на Украине надо сделать военнообязанными с совершеннолетия наравне с мужчинами. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. «Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», — заявил Юрий Федоренко. Его слова прозвучали в эфире украинского youtube-канала «Армия ТВ». Он также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет. По его мнению, к этому моменту у каждого украинца уже будет военно-учетная специальность. Сейчас нижняя планка возраста по мобилизации находится на уровне в 25 лет. Однако на Украине многие женщины вынуждены работать на заводах — мужчины ушли на фронт. Так произошло с крупнейшим меткомбинатом «АрселорМиттал Кривой Рог». Глава предприятия отмечал, что он вынужден принимать на работу женщин, однако рабочей силы все равно не хватает. Стоит вопрос о закрытии предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всех женщин на Украине надо сделать военнообязанными с совершеннолетия наравне с мужчинами. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. «Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», — заявил Юрий Федоренко. Его слова прозвучали в эфире украинского youtube-канала «Армия ТВ». Он также предложил снизить возраст мобилизации до 23 лет. По его мнению, к этому моменту у каждого украинца уже будет военно-учетная специальность. Сейчас нижняя планка возраста по мобилизации находится на уровне в 25 лет. Однако на Украине многие женщины вынуждены работать на заводах — мужчины ушли на фронт. Так произошло с крупнейшим меткомбинатом «АрселорМиттал Кривой Рог». Глава предприятия отмечал, что он вынужден принимать на работу женщин, однако рабочей силы все равно не хватает. Стоит вопрос о закрытии предприятия.