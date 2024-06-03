Разрешение США для Украины на удары вглубь России никак не повлияет на ход спецоперации. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
Удары западным вооружением по нашей территории, по «глубинной» территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение СВО», — передает РИА Новости слова Алаудинова. Он добавил, что на данный момент ВС РФ находятся на решающей стадии борьбы с ВСУ, при этом Украина осознает этот факт.
Также командир спецназа заявил, что спецоперация будет завершена полными выполнением ее задач и целей. Также, по его словам, в 2024 году СВО окончится подписанием документов, в которых будут учтены позиция и интересы России.
Кроме того, американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по РФ может привести к началу ядерной войны. Он добавил, что Байден движется к третьей мировой войне.
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