Как новая тактика Запада и Украины повлияет на ход СВО

Алаудинов: удары Украины по России западным оружием не повлияют на ход СВО

03 июня 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Удары ВСУ вглубь России никак не повлияют на ход и завершение СВО, заявил Алаудинов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разрешение США для Украины на удары вглубь России никак не повлияет на ход спецоперации. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. Удары западным вооружением по нашей территории, по «глубинной» территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение СВО», — передает РИА Новости слова Алаудинова. Он добавил, что на данный момент ВС РФ находятся на решающей стадии борьбы с ВСУ, при этом Украина осознает этот факт. Также командир спецназа заявил, что спецоперация будет завершена полными выполнением ее задач и целей. Также, по его словам, в 2024 году СВО окончится подписанием документов, в которых будут учтены позиция и интересы России. Кроме того, американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по РФ может привести к началу ядерной войны. Он добавил, что Байден движется к третьей мировой войне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разрешение США для Украины на удары вглубь России никак не повлияет на ход спецоперации. Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. Удары западным вооружением по нашей территории, по «глубинной» территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение СВО», — передает РИА Новости слова Алаудинова. Он добавил, что на данный момент ВС РФ находятся на решающей стадии борьбы с ВСУ, при этом Украина осознает этот факт. Также командир спецназа заявил, что спецоперация будет завершена полными выполнением ее задач и целей. Также, по его словам, в 2024 году СВО окончится подписанием документов, в которых будут учтены позиция и интересы России. Кроме того, американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по РФ может привести к началу ядерной войны. Он добавил, что Байден движется к третьей мировой войне.