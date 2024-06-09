Знатоком Аскеровым* заинтересовались силовики

Знатоку Аскерову* грозит уголовное дело
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, умвд, мвд, полиция
На Ровшана Аскерова хотят завести дело за нарушение правл деятельности иноагента Фото:

Бывший игрок телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом) может оказаться фигурантом уголовного дела. По сообщению правоохранительных органов, он нарушил правила деятельности иностранного агента.

«Уголовное дело грозит бывшему игроку „Что? Где? Когда?“ Ровшану Аскерову за нарушение правил деятельности иностранного агента», — сообщили в полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Аскеров признан иноагентом в конце 2022 года. За это время он был трижды оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента. Также в отношении Аскерова расследуется дело о реабилитации нацизма.

Правоохранительные органы за последний месяц предупредили о грядущих проблемах с законом нескольких российских артистов, признанных иностранными агентами. В частности, за нарушение правил деятельности иноагента уголовные дела грозят иноагенту Noize MC (Иван Алексеев) и иноагенту Андрею Макаревичу.

*Ровшан Аскеров признан в России иностранным агентом

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Бывший игрок телевизионной викторины «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом) может оказаться фигурантом уголовного дела. По сообщению правоохранительных органов, он нарушил правила деятельности иностранного агента. «Уголовное дело грозит бывшему игроку „Что? Где? Когда?“ Ровшану Аскерову за нарушение правил деятельности иностранного агента», — сообщили в полиции. Об этом сообщает ТАСС. Аскеров признан иноагентом в конце 2022 года. За это время он был трижды оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента. Также в отношении Аскерова расследуется дело о реабилитации нацизма. Правоохранительные органы за последний месяц предупредили о грядущих проблемах с законом нескольких российских артистов, признанных иностранными агентами. В частности, за нарушение правил деятельности иноагента уголовные дела грозят иноагенту Noize MC (Иван Алексеев) и иноагенту Андрею Макаревичу. *Ровшан Аскеров признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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