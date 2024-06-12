В Госдуму внесут проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ

В Госдуме предложили запретить выплаты фактической зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета налогов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Инициатива будет внесена в Госдуму 13 июня.
«Фактически выплачиваемая на руки сотруднику сумма может быть меньше МРОТ из-за удержания работодателем НДФЛ из начисленного заработка. Кроме того, заработок может оказаться ниже МРОТ в ситуации, когда сотрудник берет отпуск или болеет», — передает слова Нилова ТАСС.
Нилов также подчеркнул, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ, и после удержания подоходного налога им выплачивают сумму меньше минимального порога. Депутат настаивает на внесении четкой нормы в законодательство, которая не позволит выплачивать заработную плату на руки ниже МРОТ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что с 2025 года МРОТ в России увеличится на 15% и составит свыше 22 тысяч рублей, привязываясь к медианной заработной плате. Также он добавил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году составит уже не менее 35 тысяч рублей.
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