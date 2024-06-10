Мишустин анонсировал повышение МРОТ в 2025 году

10 июня 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Размер МРОТ, по словам Мишустина, составит более 22 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года вырастет на 15%. Он составит более 22 тысяч рублей в месяц. Сумма будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «С 2025 года он [МРОТ] будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых граждан и составит почти половину от такого показателя. Таким образом МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц», — сказал премьер-министр. Он добавил, что минимальный размер оплаты труда к 2020 году составит не менее 35 тысяч рублей. Его слова приводит официальный telegram-канал правительства России. Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, минимальный размер оплаты труда к этому времени должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас размер составляет 19 242 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года вырастет на 15%. Он составит более 22 тысяч рублей в месяц. Сумма будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «С 2025 года он [МРОТ] будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых граждан и составит почти половину от такого показателя. Таким образом МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц», — сказал премьер-министр. Он добавил, что минимальный размер оплаты труда к 2020 году составит не менее 35 тысяч рублей. Его слова приводит официальный telegram-канал правительства России. Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, минимальный размер оплаты труда к этому времени должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас размер составляет 19 242 рубля.