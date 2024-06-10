Мишустин анонсировал повышение МРОТ в 2025 году

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил, володин вячеслав
Размер МРОТ, по словам Мишустина, составит более 22 тысяч рублей в месяц Фото:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года вырастет на 15%. Он составит более 22 тысяч рублей в месяц. Сумма будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«С 2025 года он [МРОТ] будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых граждан и составит почти половину от такого показателя. Таким образом МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц», — сказал премьер-министр. Он добавил, что минимальный размер оплаты труда к 2020 году составит не менее 35 тысяч рублей. Его слова приводит официальный telegram-канал правительства России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, минимальный размер оплаты труда к этому времени должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас размер составляет 19 242 рубля.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года вырастет на 15%. Он составит более 22 тысяч рублей в месяц. Сумма будет рассчитываться из медианной заработной платы на рынке труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. «С 2025 года он [МРОТ] будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых граждан и составит почти половину от такого показателя. Таким образом МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц», — сказал премьер-министр. Он добавил, что минимальный размер оплаты труда к 2020 году составит не менее 35 тысяч рублей. Его слова приводит официальный telegram-канал правительства России. Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, минимальный размер оплаты труда к этому времени должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц. Сейчас размер составляет 19 242 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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