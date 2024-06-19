Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным на саммите ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3–4 июля в Казахстане. Лидеры обсудят ситуацию на Украине и в сфере энергетики и торговли. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на источники.
«Ожидается, что в рамках саммита Эрдоган обсудит отношения Турции с членами организации и проведет консультации по двусторонним отношениям, особенно в сфере энергетики и торговли <…>На повестке дня этой встречи (Эрдогана и Путина — прим. URA.RU) российско-украинский конфликт, расширение функций черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении телеканала.
На самом заседании ШОС Эрдоган обсудит двусторонние отношения Турции с членами организации в сфере энергетики и торговли. Также ожидается, что Путин и Эрдоган на личной встрече озвучат свои мысли насчет строящейся в Турции по российскому проекту АЭС «Аккую», газового хаба, который будет создан во Фракии, и предвыборной инициативы запрещенной в Турции партии РПК и YPG.
Еще 17 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что назрела необходимость новой встречи лидеров России и Турции. Он подчеркнул, что встреча будет являться актуальной как для Москвы, так и для Анкары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.