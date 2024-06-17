Ушаков: назрела новая встреча Путина и Эрдогана

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Скоро может состояться встреча Путина и Эрдогана, заявил Ушаков Фото:

Назрела необходимость новой встречи лидеров России и Турции. Вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана поднимался в ходе переговоров с главой МИД Турции Фиданом Хакану. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Если президент будет участвовать в саммите ШОС, мы несомненно будем вести к тому, чтобы провести встречу Путина и Эрдогана. Она действительно назрела», — заявил Ушаков. Он выразил уверенность в том, что такая встреча является актуальной как для Москвы, так и для Анкары.

Ранее глава МИД Турции Хакану был приглашен на заседание министров стран БРИКС, проходившее в Нижнем Новгороде 10 июня. На встрече обсуждался вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана.

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Назрела необходимость новой встречи лидеров России и Турции. Вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана поднимался в ходе переговоров с главой МИД Турции Фиданом Хакану. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Если президент будет участвовать в саммите ШОС, мы несомненно будем вести к тому, чтобы провести встречу Путина и Эрдогана. Она действительно назрела», — заявил Ушаков. Он выразил уверенность в том, что такая встреча является актуальной как для Москвы, так и для Анкары. Ранее глава МИД Турции Хакану был приглашен на заседание министров стран БРИКС, проходившее в Нижнем Новгороде 10 июня. На встрече обсуждался вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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