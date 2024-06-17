Ушаков: назрела новая встреча Путина и Эрдогана

17 июня 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Скоро может состояться встреча Путина и Эрдогана, заявил Ушаков Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Назрела необходимость новой встречи лидеров России и Турции. Вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана поднимался в ходе переговоров с главой МИД Турции Фиданом Хакану. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Если президент будет участвовать в саммите ШОС, мы несомненно будем вести к тому, чтобы провести встречу Путина и Эрдогана. Она действительно назрела», — заявил Ушаков. Он выразил уверенность в том, что такая встреча является актуальной как для Москвы, так и для Анкары. Ранее глава МИД Турции Хакану был приглашен на заседание министров стран БРИКС, проходившее в Нижнем Новгороде 10 июня. На встрече обсуждался вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назрела необходимость новой встречи лидеров России и Турции. Вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана поднимался в ходе переговоров с главой МИД Турции Фиданом Хакану. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Если президент будет участвовать в саммите ШОС, мы несомненно будем вести к тому, чтобы провести встречу Путина и Эрдогана. Она действительно назрела», — заявил Ушаков. Он выразил уверенность в том, что такая встреча является актуальной как для Москвы, так и для Анкары. Ранее глава МИД Турции Хакану был приглашен на заседание министров стран БРИКС, проходившее в Нижнем Новгороде 10 июня. На встрече обсуждался вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана.