Объятия Путина и Моди расстроили американских чиновников

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Объятия премьера Индии с Владимиром Путиным расстроили американских чиновников
Объятия премьера Индии с Владимиром Путиным расстроили американских чиновников Фото:

Теплые отношения между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным расстроили американских чиновников на фоне подготовки к саммиту НАТО. Об этом написало агентство Bloomberg. 

«Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным накануне ключевого саммита НАТО <...> расстроили американских чиновников», — говорится в материале агентства. Несмотря на возникшие опасения, американские представители подчеркнули, что продолжение открытого диалога поможет преодолеть «этот эпизод», хотя признали, что визит Моди в Россию стал трудным и некомфортным испытанием для команды президента США Джо Байдена.

Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. Первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра заявила, что страны во время визита премьер-министра подписали совместные заявления и девять документов, передает RT. В ходе встречи Моди высказался о том, что Россия является партнером в горе и в радости. Кроме того, он назвал РФ верным другом Индии и указал, что в отношениях двух стран температура всегда со знаком плюс, написала «Национальная служба новостей». 

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Теплые отношения между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным расстроили американских чиновников на фоне подготовки к саммиту НАТО. Об этом написало агентство Bloomberg.  «Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным накануне ключевого саммита НАТО <...> расстроили американских чиновников», — говорится в материале агентства. Несмотря на возникшие опасения, американские представители подчеркнули, что продолжение открытого диалога поможет преодолеть «этот эпизод», хотя признали, что визит Моди в Россию стал трудным и некомфортным испытанием для команды президента США Джо Байдена. Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. Первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра заявила, что страны во время визита премьер-министра подписали совместные заявления и девять документов, передает RT. В ходе встречи Моди высказался о том, что Россия является партнером в горе и в радости. Кроме того, он назвал РФ верным другом Индии и указал, что в отношениях двух стран температура всегда со знаком плюс, написала «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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