FT: Урсула фон дер Ляйен готовится проиграть на выборах в ЕК

16 июля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен не будет пытаться переизбраться на еще один срок в ЕК, если на нынешних выборах ее не поддержат, пишет газета Фото: Официальный сайт Европарламента Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится к проигрышу на выборах в ЕК. Это связано с тем, что она не собирается повторно выдвигать себя на переизбрание на этот пост, если не получит необходимое количество голосов на нынешних выборах. Об этом сообщает Financial Times. «Люди, близкие к фон дер Ляйен, говорят, что она не будет предпринимать еще одной попытки, если ей откажут», — пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В материале добавили, что у фон дер Ляйен должен быть один шанс на переизбрание, согласно политической конвенции. Однако нет никаких препятствий для ее повторного выдвижения со стороны 27 лидеров Евросоюза. Ранее Politico писало, что Венгрия выступает против кандидатуры фон дер Ляйен на должность главы ЕК. Как говорится в материале, премьер страны Виктор Орбан на данный момент не определились, к какой фракции в Европарламенте нужно примкнуть. Также в другом материале газеты было отмечено, что глава Евросовета Шарль Мишель не хочет, чтобы фон ер Ляйен принимала участие во встрече лидеров ЕС. На ней будет обсуждаться распределение ключевых должностей в руководстве. Однако некоторые страны выступают против предложения Мишеля, они считают, что он пытается сорвать повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен на должность главы ЕК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится к проигрышу на выборах в ЕК. Это связано с тем, что она не собирается повторно выдвигать себя на переизбрание на этот пост, если не получит необходимое количество голосов на нынешних выборах. Об этом сообщает Financial Times. «Люди, близкие к фон дер Ляйен, говорят, что она не будет предпринимать еще одной попытки, если ей откажут», — пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В материале добавили, что у фон дер Ляйен должен быть один шанс на переизбрание, согласно политической конвенции. Однако нет никаких препятствий для ее повторного выдвижения со стороны 27 лидеров Евросоюза. Ранее Politico писало, что Венгрия выступает против кандидатуры фон дер Ляйен на должность главы ЕК. Как говорится в материале, премьер страны Виктор Орбан на данный момент не определились, к какой фракции в Европарламенте нужно примкнуть. Также в другом материале газеты было отмечено, что глава Евросовета Шарль Мишель не хочет, чтобы фон ер Ляйен принимала участие во встрече лидеров ЕС. На ней будет обсуждаться распределение ключевых должностей в руководстве. Однако некоторые страны выступают против предложения Мишеля, они считают, что он пытается сорвать повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен на должность главы ЕК.