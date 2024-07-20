Россиянам рассказали, как вдвое меньше платить за электричество

Эксперт гипермаркета Мешалкина: утепление дома сократит траты на электричество
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Утепление дома и специальные приборы и устройства помогут снизить коммунальные платежи Фото:

Утепление дома и специальные приборы и устройства помогут сократить траты на электроэнергию практически вдвое. Об этом заявила эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

«Качественное утепление дома позволит сэкономить 40-50% на обогреве, если здание отапливается электричеством», — сообщила она в беседе с Lenta.ru. Также эксперт добавила, что в летнее время утепление необходимо для уменьшения нагрева дома, вследствие чего уменьшится использование кондиционера.

По ее словам, для утепления дома можно установить многокамерные окна, герметизацию стен, крыши и цоколя. Для снижения трат на электричество можно использовать светодиодные лампы, потребляющие до 85% меньше энергии, чем лампы накаливания, умные устройства, которыми можно управлять со смартфона, и светильники с датчиками движения.

Ранее стало известно, как законно сэкономить на электроэнергии. Для этого надо учесть «характер» электрических приборов: кондиционеров, обогревателей, электрочайников и др. Для снижения коммунальных платежей полезно приобретение устройств с высоким классом энергоэффективности, настраиваемых приборов и приборов, строго отвечающих потребностям.

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Утепление дома и специальные приборы и устройства помогут сократить траты на электроэнергию практически вдвое. Об этом заявила эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. «Качественное утепление дома позволит сэкономить 40-50% на обогреве, если здание отапливается электричеством», — сообщила она в беседе с Lenta.ru. Также эксперт добавила, что в летнее время утепление необходимо для уменьшения нагрева дома, вследствие чего уменьшится использование кондиционера. По ее словам, для утепления дома можно установить многокамерные окна, герметизацию стен, крыши и цоколя. Для снижения трат на электричество можно использовать светодиодные лампы, потребляющие до 85% меньше энергии, чем лампы накаливания, умные устройства, которыми можно управлять со смартфона, и светильники с датчиками движения. Ранее стало известно, как законно сэкономить на электроэнергии. Для этого надо учесть «характер» электрических приборов: кондиционеров, обогревателей, электрочайников и др. Для снижения коммунальных платежей полезно приобретение устройств с высоким классом энергоэффективности, настраиваемых приборов и приборов, строго отвечающих потребностям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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