Россиянам рассказали, как вдвое меньше платить за электричество

Эксперт гипермаркета Мешалкина: утепление дома сократит траты на электричество

20 июля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Утепление дома и специальные приборы и устройства помогут снизить коммунальные платежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утепление дома и специальные приборы и устройства помогут сократить траты на электроэнергию практически вдвое. Об этом заявила эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. «Качественное утепление дома позволит сэкономить 40-50% на обогреве, если здание отапливается электричеством», — сообщила она в беседе с Lenta.ru . Также эксперт добавила, что в летнее время утепление необходимо для уменьшения нагрева дома, вследствие чего уменьшится использование кондиционера. По ее словам, для утепления дома можно установить многокамерные окна, герметизацию стен, крыши и цоколя. Для снижения трат на электричество можно использовать светодиодные лампы, потребляющие до 85% меньше энергии, чем лампы накаливания, умные устройства, которыми можно управлять со смартфона, и светильники с датчиками движения. Ранее стало известно, как законно сэкономить на электроэнергии. Для этого надо учесть «характер» электрических приборов: кондиционеров, обогревателей, электрочайников и др. Для снижения коммунальных платежей полезно приобретение устройств с высоким классом энергоэффективности, настраиваемых приборов и приборов, строго отвечающих потребностям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утепление дома и специальные приборы и устройства помогут сократить траты на электроэнергию практически вдвое. Об этом заявила эксперт гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. «Качественное утепление дома позволит сэкономить 40-50% на обогреве, если здание отапливается электричеством», — сообщила она в беседе с Lenta.ru. Также эксперт добавила, что в летнее время утепление необходимо для уменьшения нагрева дома, вследствие чего уменьшится использование кондиционера. По ее словам, для утепления дома можно установить многокамерные окна, герметизацию стен, крыши и цоколя. Для снижения трат на электричество можно использовать светодиодные лампы, потребляющие до 85% меньше энергии, чем лампы накаливания, умные устройства, которыми можно управлять со смартфона, и светильники с датчиками движения. Ранее стало известно, как законно сэкономить на электроэнергии. Для этого надо учесть «характер» электрических приборов: кондиционеров, обогревателей, электрочайников и др. Для снижения коммунальных платежей полезно приобретение устройств с высоким классом энергоэффективности, настраиваемых приборов и приборов, строго отвечающих потребностям.