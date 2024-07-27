Росстат заявил, что каждая третья многодетная семья в России малоимущая

Большая часть малоимущих в России в 2022 году — это семьи с детьми до 18 лет, их доля составляет 87,9%. Также общий уровень бедности в стране в 2023 году снизился до 8,5%, говорится в бюллетене Росстата.
«По итогам 2022 года общий уровень бедности в РФ составлял 9%, в 2023 году показатель снизился до 8,5%. <...> Большую часть от общего числа малоимущих в РФ в 2022 году составляли семьи с детьми до 18 лет — 87,9%», — говорится в бюллетене Росстата, она есть в распоряжении ТАСС. Также, в соответствии с новым майским указом президента РФ Владимира Путина, уровень бедности среди многодетных семей должен быть снижен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.
За последние годы произошло стабильное снижение доли малоимущих многодетных семей. Для примера, в 2016 году этот показатель составлял 51,1%. К 2021 году он уменьшился до 38,7%. Также, по данным Росстата, доля многодетных малоимущих семей в России сократилась с 2015 по 2022 года почти в два раза — с 54,3% до 30,5%.
Большая часть малоимущих в России в 2022 году — это семьи с детьми до 18 лет, их доля составляет 87,9%. Уровень бедности среди таких семей снизился до 14,2% в 2022 году по сравнению с 21,9% в 2017 году. Среди детей до 18 лет, проживающих в малоимущих семьях, уровень бедности также показывает положительную тенденцию к снижению: в 2022 году он составил 16,5%, что на 9,5 процентных пункта ниже, чем в 2017 году (26%).
Помимо прочего, комитет Госдумы по труду на заседании порекомендовал принят поправку о выплате многодетным семьям до 10 тысяч рублей из материнского капитала. Выплата планируется выдаваться единовременно. Эти деньги можно потрать, например, на сборы детей в школу, передает 360.ru.
Ранее Росстат сообщал, что в России в 2023 году впервые с 2004 года не было зафиксировано семей, заявляющих о недостатке денежных средств для покупки продуктов питания. Так, количество российских домохозяйств, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, достигло максимального уровня за последние годы. В прошлом, 0,1% российских семей испытывали трудности с покупкой еды, а 20 лет назад этот показатель составлял 4,4%.
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