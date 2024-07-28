Французский пловец установил новый рекорд на Олимпиаде-2024

Французский пловец Леон Маршан одержал победу на Олимпийских играх в Париже, установив новый олимпийский рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием. О результатах соревнований сообщает ТАСС.
«Маршан показал результат 4 минуты 2,95 секунды, обновив олимпийский рекорд, который ранее принадлежал Майклу Фелпсу», — сообщает агентство. Вторым на соревнованиях стал японец Томоюки Матсусита, а третье место занял американец Карсон Фостер.
Предыдущий рекордный результат в 4 минуты 3,84 секунды был установлен американским пловцом Майклом Фелпсом на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Для 22-летнего Маршана, пятикратного чемпиона мира, эта победа стала первой олимпийской медалью в его карьере.
Это не первый случай побитого рекорда на Олимпиаде в Париже. 25 июля лучница из Южной Кореи Лим Си Хён установила первый мировой рекорд в рамках крупнейших соревнований 2024 года, передает RT.
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