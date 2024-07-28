28 июля 2024

Французский пловец установил новый рекорд на Олимпиаде-2024

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Пловец одержал победу в заплыве на 400 метров
Пловец одержал победу в заплыве на 400 метров Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Французский пловец Леон Маршан одержал победу на Олимпийских играх в Париже, установив новый олимпийский рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием. О результатах соревнований сообщает ТАСС.

«Маршан показал результат 4 минуты 2,95 секунды, обновив олимпийский рекорд, который ранее принадлежал Майклу Фелпсу», — сообщает агентство. Вторым на соревнованиях стал японец Томоюки Матсусита, а третье место занял американец Карсон Фостер.

Предыдущий рекордный результат в 4 минуты 3,84 секунды был установлен американским пловцом Майклом Фелпсом на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Для 22-летнего Маршана, пятикратного чемпиона мира, эта победа стала первой олимпийской медалью в его карьере. 

Это не первый случай побитого рекорда на Олимпиаде в Париже. 25 июля лучница из Южной Кореи Лим Си Хён установила первый мировой рекорд в рамках крупнейших соревнований 2024 года, передает RT.

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Французский пловец Леон Маршан одержал победу на Олимпийских играх в Париже, установив новый олимпийский рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием. О результатах соревнований сообщает ТАСС. «Маршан показал результат 4 минуты 2,95 секунды, обновив олимпийский рекорд, который ранее принадлежал Майклу Фелпсу», — сообщает агентство. Вторым на соревнованиях стал японец Томоюки Матсусита, а третье место занял американец Карсон Фостер. Предыдущий рекордный результат в 4 минуты 3,84 секунды был установлен американским пловцом Майклом Фелпсом на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Для 22-летнего Маршана, пятикратного чемпиона мира, эта победа стала первой олимпийской медалью в его карьере.  Это не первый случай побитого рекорда на Олимпиаде в Париже. 25 июля лучница из Южной Кореи Лим Си Хён установила первый мировой рекорд в рамках крупнейших соревнований 2024 года, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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