В английском Сандерленде протесты против миграции переросли в беспорядки

03 августа 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

События развернулись на фоне трагедии в Саутпорте, где погибли дети Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В английском городе Сандерленд произошли беспорядки, в которых участвовали сотни представителей ультраправых группировок. Эти события развернулись на фоне трагедии в Саутпорте, где в результате нападения с ножом погибли трое детей. Об этом сообщает телеканал SkyNews, ссылаясь на данные полиции. «Беспорядки начались в Сандерленде. В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки,» — сообщает SkyNews. В ходе беспорядков был перевернут и подожжен автомобиль, на силы правопорядка летели камни, а протестующие выкрикивали лозунги, выражая свое недовольство массовой миграцией. Эти события стали частью волны протестов ультраправых, ожидаемых в Великобритании на выходных, о чем ранее предупреждала газета Guardian, отмечая повышенную готовность сил оперативного реагирования. После трагического нападения в Саутпорте, где в результате ножевого ранения погибли три ребенка, в Великобритании вспыхнули протесты. Полиция Мерсисайда 29 июля сообщила о задержании 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и других преступлениях. Уточнялось, что подозреваемый является беженцем. Сообщение о нападении вызвало широкий общественный резонанс и привело к акциям протеста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В английском городе Сандерленд произошли беспорядки, в которых участвовали сотни представителей ультраправых группировок. Эти события развернулись на фоне трагедии в Саутпорте, где в результате нападения с ножом погибли трое детей. Об этом сообщает телеканал SkyNews, ссылаясь на данные полиции. «Беспорядки начались в Сандерленде. В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки,» — сообщает SkyNews. В ходе беспорядков был перевернут и подожжен автомобиль, на силы правопорядка летели камни, а протестующие выкрикивали лозунги, выражая свое недовольство массовой миграцией. Эти события стали частью волны протестов ультраправых, ожидаемых в Великобритании на выходных, о чем ранее предупреждала газета Guardian, отмечая повышенную готовность сил оперативного реагирования. После трагического нападения в Саутпорте, где в результате ножевого ранения погибли три ребенка, в Великобритании вспыхнули протесты. Полиция Мерсисайда 29 июля сообщила о задержании 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и других преступлениях. Уточнялось, что подозреваемый является беженцем. Сообщение о нападении вызвало широкий общественный резонанс и привело к акциям протеста.