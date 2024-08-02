В английском Сандерленде протесты против миграции переросли в беспорядки

В английском городе Сандерленд произошли беспорядки, в которых участвовали сотни представителей ультраправых группировок. Эти события развернулись на фоне трагедии в Саутпорте, где в результате нападения с ножом погибли трое детей. Об этом сообщает телеканал SkyNews, ссылаясь на данные полиции.
«Беспорядки начались в Сандерленде. В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки,» — сообщает SkyNews. В ходе беспорядков был перевернут и подожжен автомобиль, на силы правопорядка летели камни, а протестующие выкрикивали лозунги, выражая свое недовольство массовой миграцией. Эти события стали частью волны протестов ультраправых, ожидаемых в Великобритании на выходных, о чем ранее предупреждала газета Guardian, отмечая повышенную готовность сил оперативного реагирования.
После трагического нападения в Саутпорте, где в результате ножевого ранения погибли три ребенка, в Великобритании вспыхнули протесты. Полиция Мерсисайда 29 июля сообщила о задержании 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и других преступлениях. Уточнялось, что подозреваемый является беженцем. Сообщение о нападении вызвало широкий общественный резонанс и привело к акциям протеста.
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