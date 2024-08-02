02 августа 2024

В английском Сандерленде протесты против миграции переросли в беспорядки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жанры. Москва, мигалка, министр, спецсигнал, министерская мигалка
События развернулись на фоне трагедии в Саутпорте, где погибли дети Фото:

В английском городе Сандерленд произошли беспорядки, в которых участвовали сотни представителей ультраправых группировок. Эти события развернулись на фоне трагедии в Саутпорте, где в результате нападения с ножом погибли трое детей. Об этом сообщает телеканал SkyNews, ссылаясь на данные полиции.

«Беспорядки начались в Сандерленде. В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки,» — сообщает SkyNews. В ходе беспорядков был перевернут и подожжен автомобиль, на силы правопорядка летели камни, а протестующие выкрикивали лозунги, выражая свое недовольство массовой миграцией. Эти события стали частью волны протестов ультраправых, ожидаемых в Великобритании на выходных, о чем ранее предупреждала газета Guardian, отмечая повышенную готовность сил оперативного реагирования.

После трагического нападения в Саутпорте, где в результате ножевого ранения погибли три ребенка, в Великобритании вспыхнули протесты. Полиция Мерсисайда 29 июля сообщила о задержании 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и других преступлениях. Уточнялось, что подозреваемый является беженцем. Сообщение о нападении вызвало широкий общественный резонанс и привело к акциям протеста.

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В английском городе Сандерленд произошли беспорядки, в которых участвовали сотни представителей ультраправых группировок. Эти события развернулись на фоне трагедии в Саутпорте, где в результате нападения с ножом погибли трое детей. Об этом сообщает телеканал SkyNews, ссылаясь на данные полиции. «Беспорядки начались в Сандерленде. В полицейских, пытающихся сдержать несколько сотен протестующих, швыряют пивные бочки,» — сообщает SkyNews. В ходе беспорядков был перевернут и подожжен автомобиль, на силы правопорядка летели камни, а протестующие выкрикивали лозунги, выражая свое недовольство массовой миграцией. Эти события стали частью волны протестов ультраправых, ожидаемых в Великобритании на выходных, о чем ранее предупреждала газета Guardian, отмечая повышенную готовность сил оперативного реагирования. После трагического нападения в Саутпорте, где в результате ножевого ранения погибли три ребенка, в Великобритании вспыхнули протесты. Полиция Мерсисайда 29 июля сообщила о задержании 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и других преступлениях. Уточнялось, что подозреваемый является беженцем. Сообщение о нападении вызвало широкий общественный резонанс и привело к акциям протеста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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