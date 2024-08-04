«Известия»: Минобороны РФ потеряло 130 млн рублей из-за некачественных поставок

05 августа 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

В преступлении подозреваются менеджеры Балашихинского литейно-механического завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство обороны России понесло ущерб в размере 130 миллионов рублей из-за поставки некачественных подшипников для военной авиации. Об этом сообщает источник, близкий к силовым структурам. «130 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный Министерству обороны России из-за поставок некачественных подшипников для военной авиации в рамках выполнения гособоронзаказа… Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76», — передает газета «Известия». Источник уточнил, что пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А не эксплуатировались с 2022 по 2023 год. В преступлении подозреваются менеджеры Балашихинского литейно-механического завода. Представители производственного предприятия заявили о своем статусе пострадавшей стороны. В июле 2024 года было возбуждено уголовное дело о злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении работников Балашихинского литейно-механического завода, пишет RT. Следственный комитет исследует действия неустановленных руководителей предприятия, которые приобрели подшипники неизвестного происхождения для оборонного заказа, сопровождаемые фальшивыми документами. Обновлено в 03:07 по МСК Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство обороны России. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны России понесло ущерб в размере 130 миллионов рублей из-за поставки некачественных подшипников для военной авиации. Об этом сообщает источник, близкий к силовым структурам. «130 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный Министерству обороны России из-за поставок некачественных подшипников для военной авиации в рамках выполнения гособоронзаказа… Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76», — передает газета «Известия». Источник уточнил, что пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А не эксплуатировались с 2022 по 2023 год. В преступлении подозреваются менеджеры Балашихинского литейно-механического завода. Представители производственного предприятия заявили о своем статусе пострадавшей стороны. В июле 2024 года было возбуждено уголовное дело о злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении работников Балашихинского литейно-механического завода, пишет RT. Следственный комитет исследует действия неустановленных руководителей предприятия, которые приобрели подшипники неизвестного происхождения для оборонного заказа, сопровождаемые фальшивыми документами. Обновлено в 03:07 по МСК Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство обороны России. Ответ ожидается.