На Ozon убрали анонимность покупок

09 сентября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Ozon тестирует новую опцию «Публичный профиль» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский маркетплейс Ozon убрал анонимность покупок. Платформа в тестовом режиме запустила новую функцию «Публичный профиль», которая позволяет собирать не анонимные отзывы на приобретенные товары. «Ozon тестирует новую опцию в приложении — „Публичный профиль“. В нем собираются отзывы на приобретенные товары (за исключением ряда категорий, например 18+ и др.), которые пользователь оставил не анонимно — история всех покупок не видна. Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок», — рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Представители Ozon отметили, что при включении функции «Публичный профиль» другие пользователи видят лишь имя и первую букву фамилии, если она была указана. При этом каждый может в любой момент скрыть отдельные отзывы или весь профиль в целом. Тогда другие покупатели будут видеть лишь надпись «Пользователь скрыл свой профиль». Ранее стало известно, что чистый убыток российской интернет-компании Ozon за второй квартал 2024 года увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 28 миллиардов рублей. В прошлом году убыток был около 13 миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский маркетплейс Ozon убрал анонимность покупок. Платформа в тестовом режиме запустила новую функцию «Публичный профиль», которая позволяет собирать не анонимные отзывы на приобретенные товары. «Ozon тестирует новую опцию в приложении — „Публичный профиль“. В нем собираются отзывы на приобретенные товары (за исключением ряда категорий, например 18+ и др.), которые пользователь оставил не анонимно — история всех покупок не видна. Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок», — рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Представители Ozon отметили, что при включении функции «Публичный профиль» другие пользователи видят лишь имя и первую букву фамилии, если она была указана. При этом каждый может в любой момент скрыть отдельные отзывы или весь профиль в целом. Тогда другие покупатели будут видеть лишь надпись «Пользователь скрыл свой профиль». Ранее стало известно, что чистый убыток российской интернет-компании Ozon за второй квартал 2024 года увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 28 миллиардов рублей. В прошлом году убыток был около 13 миллиардов рублей.