Команда Харрис построила студию и пригласила дублера Трампа для репетиции дебатов

TWP: команда Харрис пригласила дублера Трампа для подготовки к дебатам
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Камала Харрис тренируется с дублером своего оппонента — Дональдом Трампом Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис пригласила дублера ее соперника Дональда Трампа и построила площадку, чтобы подготовиться к дебатам. Об этом сообщает The Washington Post.

«Помощники Харрис построили площадку для проведения дебатов, имитирующую студию ABC, а также пригласили „опытного дублера Трампа“, чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии», — пишет газета. Уточняется, что вице-президент несколько часов готовилась отвечать на вопросы.

Дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. По данным The New York Times, оба кандидата имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей. Сами выборы пройдут 5 ноября.

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Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис пригласила дублера ее соперника Дональда Трампа и построила площадку, чтобы подготовиться к дебатам. Об этом сообщает The Washington Post. «Помощники Харрис построили площадку для проведения дебатов, имитирующую студию ABC, а также пригласили „опытного дублера Трампа“, чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии», — пишет газета. Уточняется, что вице-президент несколько часов готовилась отвечать на вопросы. Дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. По данным The New York Times, оба кандидата имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей. Сами выборы пройдут 5 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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