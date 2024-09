Команда Харрис построила студию и пригласила дублера Трампа для репетиции дебатов

TWP: команда Харрис пригласила дублера Трампа для подготовки к дебатам

09 сентября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Камала Харрис тренируется с дублером своего оппонента — Дональдом Трампом Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис пригласила дублера ее соперника Дональда Трампа и построила площадку, чтобы подготовиться к дебатам. Об этом сообщает The Washington Post. «Помощники Харрис построили площадку для проведения дебатов, имитирующую студию ABC, а также пригласили „опытного дублера Трампа“, чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии», — пишет газета. Уточняется, что вице-президент несколько часов готовилась отвечать на вопросы. Дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. По данным The New York Times, оба кандидата имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей. Сами выборы пройдут 5 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис пригласила дублера ее соперника Дональда Трампа и построила площадку, чтобы подготовиться к дебатам. Об этом сообщает The Washington Post. «Помощники Харрис построили площадку для проведения дебатов, имитирующую студию ABC, а также пригласили „опытного дублера Трампа“, чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии», — пишет газета. Уточняется, что вице-президент несколько часов готовилась отвечать на вопросы. Дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. По данным The New York Times, оба кандидата имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей. Сами выборы пройдут 5 ноября.