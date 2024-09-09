Команда Харрис построила студию и пригласила дублера Трампа для репетиции дебатов

Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис пригласила дублера ее соперника Дональда Трампа и построила площадку, чтобы подготовиться к дебатам. Об этом сообщает The Washington Post.
«Помощники Харрис построили площадку для проведения дебатов, имитирующую студию ABC, а также пригласили „опытного дублера Трампа“, чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии», — пишет газета. Уточняется, что вице-президент несколько часов готовилась отвечать на вопросы.
Дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября на телеканале ABC News. По данным The New York Times, оба кандидата имеют почти одинаковый уровень поддержки избирателей. Сами выборы пройдут 5 ноября.
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