Премьер Венгрии начал худеть по российской методике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер Венгрии Виктор Орбан занимается спортом четыре-пять раз в неделю по советской методике, сообщили иностранные СМИ
Премьер Венгрии Виктор Орбан занимается спортом четыре-пять раз в неделю по советской методике, сообщили иностранные СМИ Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тренируется с гирями или железным шаром и соблюдает особую диету по советской методике. Об этом сообщили венгерские СМИ.

«Я смог, наконец, снова начать заниматься спортом. Теперь, когда позволяет время, я занимаюсь», — сообщил Виктор Орбан в беседе с Index. Там добавили, что премьер Венгрии тренируется четыре-пять раз в неделю. В издании подчеркнули, что политик берет гири даже в зарубежные поездки. Также Орбан соблюдает серьезную диету, потому что, по приведенным изданием словам премьера, у него такой аппетит, что он «может съесть гвозди». 

Ранее Орбан анонсировал «заметное» мероприятие по миру на Украине. Оно пройдет в рамках его мирной миссии в сентябре. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тренируется с гирями или железным шаром и соблюдает особую диету по советской методике. Об этом сообщили венгерские СМИ. «Я смог, наконец, снова начать заниматься спортом. Теперь, когда позволяет время, я занимаюсь», — сообщил Виктор Орбан в беседе с Index. Там добавили, что премьер Венгрии тренируется четыре-пять раз в неделю. В издании подчеркнули, что политик берет гири даже в зарубежные поездки. Также Орбан соблюдает серьезную диету, потому что, по приведенным изданием словам премьера, у него такой аппетит, что он «может съесть гвозди».  Ранее Орбан анонсировал «заметное» мероприятие по миру на Украине. Оно пройдет в рамках его мирной миссии в сентябре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...