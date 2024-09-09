Премьер Венгрии начал худеть по российской методике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тренируется с гирями или железным шаром и соблюдает особую диету по советской методике. Об этом сообщили венгерские СМИ.
«Я смог, наконец, снова начать заниматься спортом. Теперь, когда позволяет время, я занимаюсь», — сообщил Виктор Орбан в беседе с Index. Там добавили, что премьер Венгрии тренируется четыре-пять раз в неделю. В издании подчеркнули, что политик берет гири даже в зарубежные поездки. Также Орбан соблюдает серьезную диету, потому что, по приведенным изданием словам премьера, у него такой аппетит, что он «может съесть гвозди».
Ранее Орбан анонсировал «заметное» мероприятие по миру на Украине. Оно пройдет в рамках его мирной миссии в сентябре.
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