В Ростовской области задержали подозреваемую в связях с разведкой Украины

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Подозреваемую в шпионаже для Киева задержали в Ростовской области, сообщили в УФСБ по региону
Подозреваемую в шпионаже для Киева задержали в Ростовской области, сообщили в УФСБ по региону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС РФ задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«В Ростовской области задержали подозреваемую в передаче данных о Вооруженных силах РФ Киеву», — заявили в пресс-службе областного УФСБ. Там также добавили, что подозреваемая работала по заданию украинской разведки.

Ранее в Керчи (Крым) был задержан россиянин за передачу секретных данных украинским спецслужбам. Он передавал сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму.

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Подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС РФ задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «В Ростовской области задержали подозреваемую в передаче данных о Вооруженных силах РФ Киеву», — заявили в пресс-службе областного УФСБ. Там также добавили, что подозреваемая работала по заданию украинской разведки. Ранее в Керчи (Крым) был задержан россиянин за передачу секретных данных украинским спецслужбам. Он передавал сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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