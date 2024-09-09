В Ростовской области задержали подозреваемую в связях с разведкой Украины

Подозреваемую в шпионаже для Киева задержали в Ростовской области, сообщили в УФСБ по региону
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС РФ задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«В Ростовской области задержали подозреваемую в передаче данных о Вооруженных силах РФ Киеву», — заявили в пресс-службе областного УФСБ. Там также добавили, что подозреваемая работала по заданию украинской разведки.
Ранее в Керчи (Крым) был задержан россиянин за передачу секретных данных украинским спецслужбам. Он передавал сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму.
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