Защита обжаловала арест замкомандующего Ленинградского военного округа

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Защита обжаловала арест замкомандующего ЛенВО Валерия Муминджанова, сообщила его адвокат Карина Лубенец
Защита обжаловала арест замкомандующего ЛенВО Валерия Муминджанова, сообщила его адвокат Карина Лубенец Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Арест замкомандующего Ленинградского военного округа Валерия Муминджанова был обжалован его защитой, сообщила адвокат генерал-майора Карина Лубенец. Муминджанова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.

«Сторона защиты подала жалобу на арест замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова», — заявили в ТАСС со ссылкой на Карину Лубенец. В агентстве добавили, что генерал-майор проходит по делу о взятке в особо крупном размере.

Муминджанов обвиняется в получении взятки на сумму 20 миллионов рублей. Он способствовал заключению контрактов на поставку обмундирования с коммерческими организациями, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. 

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Арест замкомандующего Ленинградского военного округа Валерия Муминджанова был обжалован его защитой, сообщила адвокат генерал-майора Карина Лубенец. Муминджанова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. «Сторона защиты подала жалобу на арест замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова», — заявили в ТАСС со ссылкой на Карину Лубенец. В агентстве добавили, что генерал-майор проходит по делу о взятке в особо крупном размере. Муминджанов обвиняется в получении взятки на сумму 20 миллионов рублей. Он способствовал заключению контрактов на поставку обмундирования с коммерческими организациями, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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