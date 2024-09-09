Защита обжаловала арест замкомандующего Ленинградского военного округа

Арест замкомандующего Ленинградского военного округа Валерия Муминджанова был обжалован его защитой, сообщила адвокат генерал-майора Карина Лубенец. Муминджанова арестовали по делу о взятке в особо крупном размере.
«Сторона защиты подала жалобу на арест замкомандующего ЛенВО генерал-майора Валерия Муминджанова», — заявили в ТАСС со ссылкой на Карину Лубенец. В агентстве добавили, что генерал-майор проходит по делу о взятке в особо крупном размере.
Муминджанов обвиняется в получении взятки на сумму 20 миллионов рублей. Он способствовал заключению контрактов на поставку обмундирования с коммерческими организациями, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
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