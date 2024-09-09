Общество Главному архитектору Курска объявлен выговор за баннер с военным ВСУ 09 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 + На баннере, за который Дмитрий Казимирик получил выговор, был изображен солдат ВСУ (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исполняющему обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику объявлен выговор. Замечание с внесением в личное дело ему сделали за патриотический баннер, на котором был изображен солдат ВСУ. «В отношении <…> Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал в своем telegram-канале мэр Курска Игорь Куцак. По информации РИА Новости, баннер призывал идти на службу по контракту, однако изображен на нем был боец ВСУ, а не ВС РФ. Ранее президент России Владимир Путин показал расширенный соцпакет для работников «оборонки» и контрактников. Выделение участникам спецоперации, работникам ОПК различных льгот и предоставление военной ипотеки укрепят экономику, подчеркнул гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Исполняющему обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику объявлен выговор. Замечание с внесением в личное дело ему сделали за патриотический баннер, на котором был изображен солдат ВСУ. «В отношении <…> Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал в своем telegram-канале мэр Курска Игорь Куцак. По информации РИА Новости, баннер призывал идти на службу по контракту, однако изображен на нем был боец ВСУ, а не ВС РФ. Ранее президент России Владимир Путин показал расширенный соцпакет для работников «оборонки» и контрактников. Выделение участникам спецоперации, работникам ОПК различных льгот и предоставление военной ипотеки укрепят экономику, подчеркнул гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям