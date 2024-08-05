Пранкер Эдвард Бил сохранил ногу, несмотря на неутешительные прогнозы

05 августа 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Эдварду Билу спасли ногу от ампутации Фото: Артем Геодакян/ТАСС Врачи смогли сохранить ногу блогеру и пранкеру Эдварду Билу, несмотря на ранние сообщения об ампутации. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Врачи сохранили ногу Эдварду Билу. После судебного заседания в Москве состоялась уже пятая по счету операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние», — пишут авторы канала. Ранее Эдвард Билл неудачно упал с самоката и сломал ногу. Спустя время рана на конечности начала кровоточить и гноиться. В СМИ начали писать, что ногу блогеру придется ампутировать, так как несколько операций не дали результатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи смогли сохранить ногу блогеру и пранкеру Эдварду Билу, несмотря на ранние сообщения об ампутации. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Врачи сохранили ногу Эдварду Билу. После судебного заседания в Москве состоялась уже пятая по счету операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние», — пишут авторы канала. Ранее Эдвард Билл неудачно упал с самоката и сломал ногу. Спустя время рана на конечности начала кровоточить и гноиться. В СМИ начали писать, что ногу блогеру придется ампутировать, так как несколько операций не дали результатов.