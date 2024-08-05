Пранкер Эдвард Бил сохранил ногу, несмотря на неутешительные прогнозы

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Эдварду Билу спасли ногу от ампутации Фото:

Врачи смогли сохранить ногу блогеру и пранкеру Эдварду Билу, несмотря на ранние сообщения об ампутации. Об этом написали в telegram-канале Mash.

«Врачи сохранили ногу Эдварду Билу. После судебного заседания в Москве состоялась уже пятая по счету операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние», — пишут авторы канала.

Ранее Эдвард Билл неудачно упал с самоката и сломал ногу. Спустя время рана на конечности начала кровоточить и гноиться. В СМИ начали писать, что ногу блогеру придется ампутировать, так как несколько операций не дали результатов.

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Врачи смогли сохранить ногу блогеру и пранкеру Эдварду Билу, несмотря на ранние сообщения об ампутации. Об этом написали в telegram-канале Mash. «Врачи сохранили ногу Эдварду Билу. После судебного заседания в Москве состоялась уже пятая по счету операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние», — пишут авторы канала. Ранее Эдвард Билл неудачно упал с самоката и сломал ногу. Спустя время рана на конечности начала кровоточить и гноиться. В СМИ начали писать, что ногу блогеру придется ампутировать, так как несколько операций не дали результатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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