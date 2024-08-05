Пранкер Эдвард Бил сохранил ногу, несмотря на неутешительные прогнозы

Врачи смогли сохранить ногу блогеру и пранкеру Эдварду Билу, несмотря на ранние сообщения об ампутации. Об этом написали в telegram-канале Mash.
«Врачи сохранили ногу Эдварду Билу. После судебного заседания в Москве состоялась уже пятая по счету операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние», — пишут авторы канала.
Ранее Эдвард Билл неудачно упал с самоката и сломал ногу. Спустя время рана на конечности начала кровоточить и гноиться. В СМИ начали писать, что ногу блогеру придется ампутировать, так как несколько операций не дали результатов.
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