Власти Курской области: регион получает дополнительные силы и средства

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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, оружие, маскировка
В Курскую область прибывают дополнительные силы Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Курская область, которая последние пять дней подвергается интенсивной атаке со стороны ВСУ, продолжает получать дополнительные силы и средства. ВС РФ работают над обеспечением безопасности мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Тогда несколько группировок пытались прорваться на территорию региона. Для борьбы с силами противника в область были направлены бойцы ЧВК «Вагнер», а также военные батальона «Ахмат» во главе с командиром Апты Алаудиновым.

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Курская область, которая последние пять дней подвергается интенсивной атаке со стороны ВСУ, продолжает получать дополнительные силы и средства. ВС РФ работают над обеспечением безопасности мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Тогда несколько группировок пытались прорваться на территорию региона. Для борьбы с силами противника в область были направлены бойцы ЧВК «Вагнер», а также военные батальона «Ахмат» во главе с командиром Апты Алаудиновым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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