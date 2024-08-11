Власти Курской области: регион получает дополнительные силы и средства

Курская область, которая последние пять дней подвергается интенсивной атаке со стороны ВСУ, продолжает получать дополнительные силы и средства. ВС РФ работают над обеспечением безопасности мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале.
ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Тогда несколько группировок пытались прорваться на территорию региона. Для борьбы с силами противника в область были направлены бойцы ЧВК «Вагнер», а также военные батальона «Ахмат» во главе с командиром Апты Алаудиновым.
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