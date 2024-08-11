Власти Курской области: регион получает дополнительные силы и средства

11 августа 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

В Курскую область прибывают дополнительные силы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Курская область, которая последние пять дней подвергается интенсивной атаке со стороны ВСУ, продолжает получать дополнительные силы и средства. ВС РФ работают над обеспечением безопасности мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Тогда несколько группировок пытались прорваться на территорию региона. Для борьбы с силами противника в область были направлены бойцы ЧВК «Вагнер», а также военные батальона «Ахмат» во главе с командиром Апты Алаудиновым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курская область, которая последние пять дней подвергается интенсивной атаке со стороны ВСУ, продолжает получать дополнительные силы и средства. ВС РФ работают над обеспечением безопасности мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. «Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. ВСУ атакуют Курскую область с 7 августа. Тогда несколько группировок пытались прорваться на территорию региона. Для борьбы с силами противника в область были направлены бойцы ЧВК «Вагнер», а также военные батальона «Ахмат» во главе с командиром Апты Алаудиновым.