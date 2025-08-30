Танцы боксера Усика попали на видео и стали причиной разбирательств в WBO

WBO начнет расследование против украинского боксера Усика из-за танцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усик запросил отсрочку от боя якобы из-за травмы спины
Усик запросил отсрочку от боя якобы из-за травмы спины Фото:

Украинскому боксеру Александру Усику грозит разбирательство. Его инициировала Всемирная боксерская организация (WBO). Усик, ранее получивший отсрочку переговоров по проведению поединка с новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной, попал на видео, где он весело танцует.

«WBO потребовало от 38-летнего абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика новый медицинский отчет о состоянии здоровья. Накануне в социальных сетях появилось видео с его танцами, хотя в медзаключении было указано, что украинцу потребуется месяц без физических активностей», — сообщает портал «Чемпионат».

WBO предоставила отсрочку Усику 19 августа. Теперь организация требует доказательств его состояния. Отчет нужно предоставить к понедельнику, 1 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинскому боксеру Александру Усику грозит разбирательство. Его инициировала Всемирная боксерская организация (WBO). Усик, ранее получивший отсрочку переговоров по проведению поединка с новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной, попал на видео, где он весело танцует. «WBO потребовало от 38-летнего абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика новый медицинский отчет о состоянии здоровья. Накануне в социальных сетях появилось видео с его танцами, хотя в медзаключении было указано, что украинцу потребуется месяц без физических активностей», — сообщает портал «Чемпионат». WBO предоставила отсрочку Усику 19 августа. Теперь организация требует доказательств его состояния. Отчет нужно предоставить к понедельнику, 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...