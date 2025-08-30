Танцы боксера Усика попали на видео и стали причиной разбирательств в WBO

Украинскому боксеру Александру Усику грозит разбирательство. Его инициировала Всемирная боксерская организация (WBO). Усик, ранее получивший отсрочку переговоров по проведению поединка с новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной, попал на видео, где он весело танцует.
«WBO потребовало от 38-летнего абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика новый медицинский отчет о состоянии здоровья. Накануне в социальных сетях появилось видео с его танцами, хотя в медзаключении было указано, что украинцу потребуется месяц без физических активностей», — сообщает портал «Чемпионат».
WBO предоставила отсрочку Усику 19 августа. Теперь организация требует доказательств его состояния. Отчет нужно предоставить к понедельнику, 1 сентября.
