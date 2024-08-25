Симоньян предупредила пользователей Telegram о последствиях ареста Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали, чтобы забрать ключи шифрования и ему придется их отдать. С таким мнением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она также призвала всех, кто использует платформу Telegram для личных переписок удалить их.
Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве, за что грозит до 20 лет заключения, передает RT. Российское посольство во Франции предпринимает шаги для прояснения ситуации с задержанием, сообщала «Национальная служба новостей».
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