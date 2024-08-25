Симоньян предупредила пользователей Telegram о последствиях ареста Дурова

Симоньян: Дурова закрыли, чтобы забрать ключи, и он их отдаст
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Маргарита Симоньян призвала удалить личные переписки в Telegram
Маргарита Симоньян призвала удалить личные переписки в Telegram Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали, чтобы забрать ключи шифрования и ему придется их отдать. С таким мнением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она также призвала всех, кто использует платформу Telegram для личных переписок удалить их. 

Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве, за что грозит до 20 лет заключения, передает RT. Российское посольство во Франции предпринимает шаги для прояснения ситуации с задержанием, сообщала «Национальная служба новостей». 

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Основателя Telegram Павла Дурова арестовали, чтобы забрать ключи шифрования и ему придется их отдать. С таким мнением выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — написала Симоньян в своем telegram-канале. Она также призвала всех, кто использует платформу Telegram для личных переписок удалить их.  Вечером 24 августа стало известно о задержании во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве, за что грозит до 20 лет заключения, передает RT. Российское посольство во Франции предпринимает шаги для прояснения ситуации с задержанием, сообщала «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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