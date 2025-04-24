Spectator: завершение конфликта на Украине зависит от встречи Путина и Уиткоффа

Многое в урегулировании украинского конфликта зависит от встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которая, вероятно, пройдет 25 апреля в Москве. Об этом сообщают британские СМИ.
«Многое теперь зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце недели», — пишет издание The Spectator. По их данным, на Западе уже всем известно, чего США хотят добиться при урегулирования конфликта: мирный трамп американского президента Дональда Трампа не включает положение Украины, но содержит отмену антироссийских санкций, которые вводились с 2014 года, а также укрепление экономических отношений Москвы с Вашингтоном. В статье подчеркивается, что в данной ситуации Европа может либо встать на сторону США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять предлагаемые условия, либо заполнить дыру в военной помощи Киеву, которая образуется после того, как Вашингтон полностью откажется от таковой.
Ранее стало известно, что Путин может встретиться с Уиткоффом в Москве 25 апреля. Предыдущие переговоры между ними прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. В Белом доме отмечали, что та встреча стала шагом к урегулированию украинского конфликта.
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