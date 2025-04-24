Италия отказалась исполнять ордер на арест Путина

Итальянское министерство юстиции не стало исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года. Документы так и не были переданы в прокуратуру Рима, оставшись без юридической силы, как пишет Corriere della Sera.
«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года», — сообщает Corriere della Sera. Издание добавило, что решение судей из Гааги осталось без движения в министерских кабинетах, поскольку министр юстиции Карло Нордио не направил документ генпрокурору Рима для последующей передачи в апелляционный суд. Данное постановление фактически утратило юридическую значимость
Дмитрий Медведев заявлял, что ордер международного уголовного суда на арест Владимира Путина нарушает Римский статут — правовую основу деятельности суда. Зампред Совбеза РФ подчеркнул незаконность данного решения международного органа.
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