Италия отказалась исполнять ордер на арест Путина

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Арест президента РФ Владимира Путина противоречит положениям Римского статуса
Арест президента РФ Владимира Путина противоречит положениям Римского статуса Фото:

Итальянское министерство юстиции не стало исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года. Документы так и не были переданы в прокуратуру Рима, оставшись без юридической силы, как пишет Corriere della Sera.

«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года», — сообщает Corriere della Sera. Издание добавило, что решение судей из Гааги осталось без движения в министерских кабинетах, поскольку министр юстиции Карло Нордио не направил документ генпрокурору Рима для последующей передачи в апелляционный суд. Данное постановление фактически утратило юридическую значимость

Дмитрий Медведев заявлял, что ордер международного уголовного суда на арест Владимира Путина нарушает Римский статут — правовую основу деятельности суда. Зампред Совбеза РФ подчеркнул незаконность данного решения международного органа.

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Итальянское министерство юстиции не стало исполнять ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года. Документы так и не были переданы в прокуратуру Рима, оставшись без юридической силы, как пишет Corriere della Sera. «Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года», — сообщает Corriere della Sera. Издание добавило, что решение судей из Гааги осталось без движения в министерских кабинетах, поскольку министр юстиции Карло Нордио не направил документ генпрокурору Рима для последующей передачи в апелляционный суд. Данное постановление фактически утратило юридическую значимость Дмитрий Медведев заявлял, что ордер международного уголовного суда на арест Владимира Путина нарушает Римский статут — правовую основу деятельности суда. Зампред Совбеза РФ подчеркнул незаконность данного решения международного органа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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