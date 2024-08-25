РЕН ТВ: сын криминального авторитета Ландина попал в аварию в Москве

Обстоятельства и причины ДТП уточняются
В результате столкновения трех автомобилей в Москве пострадали четыре человека, включая сына криминального авторитета Валерия Ландина, известного под псевдонимом «Толстый». Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
«Всего в аварии четыре пострадавших, среди них — Клим Ландин, сын „Толстого“. Он отказался ехать в больницу, только ушибся», — передает РЕН ТВ.
В аварии также пострадали два таксиста: одного из них пришлось увезти на скорой помощи. Другие участники аварии не получили серьезных травм. Сын Ландина не был виновником происшествия. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
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