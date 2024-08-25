25 августа 2024

РЕН ТВ: сын криминального авторитета Ландина попал в аварию в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, государственная автоинспекция
Обстоятельства и причины ДТП уточняются Фото:

В результате столкновения трех автомобилей в Москве пострадали четыре человека, включая сына криминального авторитета Валерия Ландина, известного под псевдонимом «Толстый». Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Всего в аварии четыре пострадавших, среди них — Клим Ландин, сын „Толстого“. Он отказался ехать в больницу, только ушибся», — передает РЕН ТВ.

В аварии также пострадали два таксиста: одного из них пришлось увезти на скорой помощи. Другие участники аварии не получили серьезных травм. Сын Ландина не был виновником происшествия. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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В результате столкновения трех автомобилей в Москве пострадали четыре человека, включая сына криминального авторитета Валерия Ландина, известного под псевдонимом «Толстый». Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «Всего в аварии четыре пострадавших, среди них — Клим Ландин, сын „Толстого“. Он отказался ехать в больницу, только ушибся», — передает РЕН ТВ. В аварии также пострадали два таксиста: одного из них пришлось увезти на скорой помощи. Другие участники аварии не получили серьезных травм. Сын Ландина не был виновником происшествия. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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