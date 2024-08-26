В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе

Процесс рассмотрения иска о расторжении брака, поданного основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, временно приостановлен. Причиной стал запрос Савеловского суда Москвы на предоставление дополнительных документов, сообщили в пресс-службе компании РИА Новости.
«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами — суд дозапросил необходимые документы. В настоящий момент идет подготовка данных документов. Они будут предоставлены в рамках установленных сроков», — сообщили в компании. Это заявление последовало после информации, полученной ранее в понедельник от Савеловского суда Москвы о том, что иск оставлен без движения.
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