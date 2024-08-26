26 августа 2024

В Wildberries объяснили приостановку иска Бакальчук о разводе

Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчук
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас документы готовятся для подачи в суд
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Процесс рассмотрения иска о расторжении брака, поданного основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, временно приостановлен. Причиной стал запрос Савеловского суда Москвы на предоставление дополнительных документов, сообщили в пресс-службе компании РИА Новости.

«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами — суд дозапросил необходимые документы. В настоящий момент идет подготовка данных документов. Они будут предоставлены в рамках установленных сроков», — сообщили в компании. Это заявление последовало после информации, полученной ранее в понедельник от Савеловского суда Москвы о том, что иск оставлен без движения.

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Процесс рассмотрения иска о расторжении брака, поданного основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, временно приостановлен. Причиной стал запрос Савеловского суда Москвы на предоставление дополнительных документов, сообщили в пресс-службе компании РИА Новости. «Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами — суд дозапросил необходимые документы. В настоящий момент идет подготовка данных документов. Они будут предоставлены в рамках установленных сроков», — сообщили в компании. Это заявление последовало после информации, полученной ранее в понедельник от Савеловского суда Москвы о том, что иск оставлен без движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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