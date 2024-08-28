За ночь над регионами России сбили 12 беспилотников

За ночь ПВО сбили 12 беспилотников над Воронежской и Ростовской областями

28 августа 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

ПВО сбили беспилотники над Воронежской и Ростовской областями Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За текущую ночь средства ПВО сбили в небе 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. «Уничтожено 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями», — передает Минобороны. Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе. Он призывал жителей спускаться в подвалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За текущую ночь средства ПВО сбили в небе 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. «Уничтожено 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями», — передает Минобороны. Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе. Он призывал жителей спускаться в подвалы.