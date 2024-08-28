За ночь над регионами России сбили 12 беспилотников

ПВО сбили беспилотники над Воронежской и Ростовской областями
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За текущую ночь средства ПВО сбили в небе 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожено 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями», — передает Минобороны. Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе. Он призывал жителей спускаться в подвалы.
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