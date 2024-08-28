За ночь над регионами России сбили 12 беспилотников

За ночь ПВО сбили 12 беспилотников над Воронежской и Ростовской областями
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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
ПВО сбили беспилотники над Воронежской и Ростовской областями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За текущую ночь средства ПВО сбили в небе 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожено 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями», — передает Минобороны. Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе. Он призывал жителей спускаться в подвалы.

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За текущую ночь средства ПВО сбили в небе 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. «Уничтожено 12 украинских беспилотников над Воронежской и Ростовской областями», — передает Минобороны. Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в регионе. Он призывал жителей спускаться в подвалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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