Дуров начнет передавать данные пользователей Telegram силовикам

23 сентября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Павел Дуров решил бороться с незаконным контентом в мессенджере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основатель Telegram Павел Дуров объявил о введении новых мер по борьбе с незаконным контентом в поиске мессенджера. По его словам, команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в мессенджере более безопасным, удалив весь проблемный контент, который ранее можно было найти через поиск. «Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — заявил основатель Telegram. По его словам, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить использование платформы злоумышленниками и сохранить ее безопасность и целостность для почти миллиарда пользователей по всему миру. Дуров также призвал пользователей сообщать о любом небезопасном или незаконном контенте, который они могут обнаружить в поиске Telegram. Ранее сообщалось, что после задержания Павла Дурова во Франции мессенджер начал сотрудничество с французским правосудием. Это привело привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о введении новых мер по борьбе с незаконным контентом в поиске мессенджера. По его словам, команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в мессенджере более безопасным, удалив весь проблемный контент, который ранее можно было найти через поиск. «Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — заявил основатель Telegram. По его словам, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить использование платформы злоумышленниками и сохранить ее безопасность и целостность для почти миллиарда пользователей по всему миру. Дуров также призвал пользователей сообщать о любом небезопасном или незаконном контенте, который они могут обнаружить в поиске Telegram. Ранее сообщалось, что после задержания Павла Дурова во Франции мессенджер начал сотрудничество с французским правосудием. Это привело привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений.