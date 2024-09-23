Дуров начнет передавать данные пользователей Telegram силовикам

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Павел Дуров решил бороться с незаконным контентом в мессенджере Фото:

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о введении новых мер по борьбе с незаконным контентом в поиске мессенджера. По его словам, команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в мессенджере более безопасным, удалив весь проблемный контент, который ранее можно было найти через поиск.

«Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — заявил основатель Telegram. По его словам, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить использование платформы злоумышленниками и сохранить ее безопасность и целостность для почти миллиарда пользователей по всему миру. Дуров также призвал пользователей сообщать о любом небезопасном или незаконном контенте, который они могут обнаружить в поиске Telegram.

Ранее сообщалось, что после задержания Павла Дурова во Франции мессенджер начал сотрудничество с французским правосудием. Это привело привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений.

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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о введении новых мер по борьбе с незаконным контентом в поиске мессенджера. По его словам, команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в мессенджере более безопасным, удалив весь проблемный контент, который ранее можно было найти через поиск. «Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — заявил основатель Telegram. По его словам, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить использование платформы злоумышленниками и сохранить ее безопасность и целостность для почти миллиарда пользователей по всему миру. Дуров также призвал пользователей сообщать о любом небезопасном или незаконном контенте, который они могут обнаружить в поиске Telegram. Ранее сообщалось, что после задержания Павла Дурова во Франции мессенджер начал сотрудничество с французским правосудием. Это привело привело к запросам информации от других стран для расследования киберпреступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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