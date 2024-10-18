Россия вернула Украине погибших на СВО солдат

России передали 89 тел погибших, Украине — 501
Россия передала Украине тела погибших солдат. Взамен РФ получила тела своих военных, погибших в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«России передали 89 тел погибших, Украине — 501», — рассказал Саралиев. Его цитирует РБК. Информацию о прошедшем обмене ранее обнародовала украинская сторона.
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