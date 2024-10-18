Россия вернула Украине погибших на СВО солдат

18 октября 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

России передали 89 тел погибших, Украине — 501 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия передала Украине тела погибших солдат. Взамен РФ получила тела своих военных, погибших в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «России передали 89 тел погибших, Украине — 501», — рассказал Саралиев. Его цитирует РБК. Информацию о прошедшем обмене ранее обнародовала украинская сторона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия передала Украине тела погибших солдат. Взамен РФ получила тела своих военных, погибших в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «России передали 89 тел погибших, Украине — 501», — рассказал Саралиев. Его цитирует РБК. Информацию о прошедшем обмене ранее обнародовала украинская сторона.