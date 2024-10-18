Россия вернула Украине погибших на СВО солдат

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, мчс, берет, присяга мчс
России передали 89 тел погибших, Украине — 501 Фото:

Россия передала Украине тела погибших солдат. Взамен РФ получила тела своих военных, погибших в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«России передали 89 тел погибших, Украине — 501», — рассказал Саралиев. Его цитирует РБК. Информацию о прошедшем обмене ранее обнародовала украинская сторона.

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Россия передала Украине тела погибших солдат. Взамен РФ получила тела своих военных, погибших в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «России передали 89 тел погибших, Украине — 501», — рассказал Саралиев. Его цитирует РБК. Информацию о прошедшем обмене ранее обнародовала украинская сторона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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